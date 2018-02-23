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Опубликовано видео испытаний первого в мире летающего такси – ВИДЕО

23 Февраля, 2018 в 20:09 ~ 1 минута на чтение 870
Опубликовано видео испытаний первого в мире летающего такси – ВИДЕО

Компания Airbus опубликовала видео полета первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.

Испытания прошли в американском штате Орегон и длились 53 секунды. По данным разработчиков, беспилотный аппарат может поднять вес до 745 килограммов, но в кабине есть место только для одного пассажира.

Аэротакси работает полностью на электричестве и имеет несколько моторов. В компании отмечают, что мощность Vahana позволяет подниматься в воздух на высоту более пяти тысяч метров.

Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на рынок к 2020 году.

РИА Новости

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