Опрос: Грузины не довольны правительством

Согласно результатам исследования «Национального демократического института» (NDI), большинство опрошенных отрицательно оценивают деятельность правительства Грузии.

Количество граждан, которые негативно оценивают деятельность правительства, характеризуются растущей тенденцией, сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

На вопрос: как бы вы оценили деятельность нынешнего правительства, 56% опрошенных в апреле граждан отвечает, что плохо. 36% - деятельность правительство оценивают положительно, 6% - не знают ответа на этот вопрос, а 1% отказался отвечать.

По результатам опроса, проведенного в декабре 2018 года, деятельность правительства Грузии плохо оценили 53% респондентов, а 44% - хорошо. В марте 2018 года деятельность правительства также была оценена плохо. Тогда, деятельность правительства плохо оценили 49%, а 45% - хорошо.

«Национальный демократический институт» (NDI) и «CRRC-Грузия» представили медиа результаты опроса, проведенного в апреле 2019 года. Полевые работы исследования были проведены в период с 28 марта по 15 апреля в городах, где население превышает 40 тысяч. Это Батуми, Зугдиди, Рустави, Поти, Гори и Кутаиси. NDI отмечает, что средняя погрешность результатов исследования – в пределах +/- 2,3%.

А.С.