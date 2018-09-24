Определена дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян 26 сентября встретятся на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД АР, встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Cхофера (США).

Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

1news.az