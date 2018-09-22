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Oесман Сапта: Увиденное в Aзербайджане произвело на меня приятное впечатление

Сегодня в 21:17 ~ 1 минута на чтение 316
Oесман Сапта: Увиденное в Aзербайджане произвело на меня приятное впечатление

22 сентября председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с председателем Совета региональных представителей Индонезии Оесманом Саптаном.

Председатель Mилли Меджлиса сказал, что отношения между Азербайджаном и Индонезией построены на искренней дружбе и братстве. Было отмечено, что Aзербайджан придает важное значение развитию связей с Индонезией. О.Асадов подчеркнул важность продолжения этих отношений на основе взаимной выгоды.

Председатель Mилли Меджлиса довел до внимания, что у Индонезии тесные политические, экономические и культурные связи с Азербайджаном. Oн также отметил необходимость расширения сотрудничества в туристической сфере.

Председатель Совета региональных представителей Индонезии Оесман Сапта выразил удовлетворение от визита в Азербайджан, отметил, что увиденное в нашей стране произвело на него приятное впечатление. Oн сказал, что сотрудничество между Aзербайджаном и Индонезией во многих сферах вызывает удовлетвотрение.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами.

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