Одну из улиц Баку назвали именем композитора Сулеймана Алескерова

Одной из улиц Баку присвоили имя народного артиста Азербайджана, композитора Сулеймана Алескерова.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение, согласно которому расположенная в Насиминском районе столицы улица Кичик Дениз переименована в улицу Сулеймана Алескерова.

Напомним, что на состоявшейся 1 марта встрече Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с деятелями культуры и искусства заслуженный артист Таир Иманов попросил назвать одну из улиц Баку именем своего деда Сулеймана Алескерова.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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