«Экспресс-газетенка» отрабатывает 30 сребреников: новый анти-азербайджанский пасквиль на старый манер

Российская «Экспресс-газета», все больше и больше погрязая в мутно-желтоватой трясине цинизма и беспринципности, на днях состряпала очередную фальшивку об Азербайджане.

Вообще, даже поверхностный взгляд на этот бульварный таблоид создает впечатление, что его авторы, время от времени поднимая голову от взятого за основу папарационного контента, позволяют себе написание «текстов» с претензией на политическую аналитику. Именно «текстов» и именно в кавычках, потому что называть статьями эти пасквили из пустого, не связанного логической цепочкой, набора предложений, было бы большой несправедливостью к материалам, каковые с полным правом можно так называть.

Но вот что интересно: слишком часто ЭГ «посвящает» свои «политические опусы» Азербайджану и его «светлому» [на взгляд газеты] будущему, только почему-то видит его исключительно в разрезе смены власти в стране.

Не далее как в январе авторы издания озаботились жизненно важным для себя вопросом о том, «Когда в Азербайджане сменится президент?»

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Теперь «аналитиков» ЭГ остро мучает то, каким будет «Будущее Азербайджана после Алиева». Причем, мучает без всякого на то информационного повода. Хотя, нет, информационный повод нашелся, вернее, был «притянут за уши» – отставка Нурсултана Назарбаева, которую, непонятно с какой стати в ЭГ решили связать с политической ситуацией в Азербайджане.

Можно ли как-то объяснить феномен перманентного пробуждения у авторов низкопробного таблоида «горячей любви» к Азербайджану? Думается, да, но об этом чуть позже. А пока остановимся на «главных тезисах» его последнего агитабсурда.

Так, журналист ЭГ Ярослав Филиппов, ссылаясь на какие-то мифические «международные организации», пишет, что в Азербайджане «многие активисты из числа национальных меньшинств – талыши, лезгины, аварцы, таты – подвергаются дискриминации и ассимиляции».

Как бы не было бессмысленно опровергать это скудоумие, но все же приведем ей в противовес не пустословие, а факты. Например, мнение реальной организации, авторитет которой в ЭГ, наверное, не вызовет сомнений. Это Комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью, которая в своем докладе констатирует, что в Азербайджане в государственных школах в регионах с компактным проживанием национальных меньшинств, преподаются и их национальные языки.

На фото: Одна из показательных первых страниц газеты. Подобного рода треш публикуется в этом желтом издании чуть не в каждом номере.

Азербайджанская модель толерантности рассматривалась в Европарламенте, она активно обсуждается на международных конференциях и форумах высокого уровня, о ней говорят главы ряда государств мира.

О межрелигиозном и межкультурном диалоге в Азербайджане высоко отзывался Папа Римский Франциск, приводя страну в качестве примера толерантного общества, где в мире и гармонии уживаются представители всех вероисповеданий.

Азербайджанское общество не делится на представителей титульной нации и малых народов – здесь все живут как одна семья в мире, уважении и доверии друг к другу.

Показатели толерантности азербайджанского общества выше, чем у многих стран Европы, которая показала большое колебание результатов – таков итог рейтинга наиболее толерантных обществ, подготовленного The Washington Post на основании опроса жизненных ценностей населения (World Values Survey) в более чем 80 странах мира. Влиятельное издание Конгресса США - The Hill также назвало Азербайджан одним из самых толерантных государств мира.

Сегодня в Азербайджане рядом с мечетями можно увидеть католические и православные церкви, и еврейские синагоги – это реалии, опирающиеся на национально-духовное и историческое наследие азербайджанского народа, его образ жизни.

Далее автор ЭГ обращается к зарубежным государствам, которые, по его мнению, желают смены власти в Азербайджане.

«Турция мечтает превратить Азербайджан в свою колонию и им не нравится слишком самостоятельная внешняя политика Баку. Американцам нужны верные союзники в борьбе с Россией […] До сих пор Азербайджан предательски входит в антироссийскую организацию ГУАМ вместе с Украиной, Грузией и Молдавией. Но теперь азербайджанское руководство стремится не портить отношения с Москвой. А американцам и европейцам нужен другой президент, чтобы контролировать добычу и транспортировку энергоресурсов».

Ответим и на этот бред. Начнем с Турции. Братские отношения, которыми связаны Азербайджан и Турция, вовсе не означают того, что кто-то «мечтает превратить» кого-то в «свою колонию». Более того, по роду работы постоянно отслеживая турецкую прессу, можем заверить горе-аналитиков российского таблоида: ни одна оппозиционная партия, ни один, даже самый радикальный политик в Турции - не говоря уже о турецких властях - ни разу не высказывался даже с отдаленным намеком на подобное отношение к Азербайджану. На какие данные автор ссылается в своих измышлениях – покрыто густым туманом неизвестности.

Теперь касательно якобы «антироссийской позиции». Интересно, с каких это пор членство отдельно взятого государства в какой-либо организации априори обуславливает его враждебность к другому государству? Если исходить из логики автора, то в Азербайджане с таким же успехом могут назвать «предательским» членство России в одной организации с Арменией.

Любопытно и то, почему ЭГ решила, что американцам и европейцам нужна смена власти в Азербайджане, чтобы – внимание! - «контролировать добычу и транспортировку энергоресурсов». Зачем это нужно западным компаниям, контракты Азербайджана с которыми, будучи ратифицированы в азербайджанском парламенте, и так имеют силу закона?

В общем, хотя статья ЭГ от начала и до конца представляет собой полную чушь, справедливости ради надо отметить, что в ней содержится единственный реальный факт – переизбрание Президента Ильхама Алиева подавляющим большинством голосов на президентских выборах 2018 года.

И хотя даже этот факт газета подает с негативным оттенком, заметим, что более 86% отданных за Ильхама Алиева голосов – это не просто цифра. За ней стоит доверие азербайджанского народа своему лидеру, высокую степень которой подтверждают результаты опроса, не так давно проведенного в Азербайджане французской Opinion Way - влиятельной социологической компанией, деятельность которой отличают прозрачность, объективность и высокий профессионализм.

По результатам опроса, 85,1% респондентов положительно оценили деятельность Ильхама Алиева, проводимые им кадровые реформы одобрили 43,3% респондентов, экономические реформы положительно оценили 64,0%, борьбу с коррупцией одобрили 45,3 %.

Внешнюю политику Президента высоко оценили 73,9%. Кроме того, 72,3% респондентов считают, что принятая главой государства программа развития регионов и его внимание к этому вопросу приводят к развитию регионов.

80,1% респондентов расценили сохранение нынешней стабильности в стране, 61,4% – развитие спорта, 58,4% – усиление обороноспособности и армии, 57,8% – улучшение благосостояния граждан, повышение зарплат, пенсий и стипендий, 52% – доступность здравоохранения и образования именно как успешный результат деятельности Президента Ильхама Алиева.

И если исходить из этих результатов, то как верно заметил один из азербайджанских парламентариев, будь выборы проведены сегодня, то число голосов за Ильхама Алиева превзошло бы результат 2018 года.

И в заключение, вернемся к поставленному в начале материала вопросу о повышенном внимании «Экспресс-газеты» к Азербайджану. В чем причина не столько предвзятых, несправедливых, явно заказных – с этим мы как раз таки сталкивались не раз – сколько откровенно лживых, «передернутых», наспех наклепанных публикаций о нашей стране?

Наверное, в том, что ни одно серьезное и уважающее себя издание не позволит себе опуститься до явной ереси, потому что слишком дорожит своей репутацией и своими читателями – думающими и способными самостоятельно сравнить и сопоставить прочитанное с фактами.

А для беспринципных и грязных публикаций существуют дешевые желтые таблоиды, аудитории которых нужно только легкое, бульварное чтиво с налетом скандальности, и не более того.

Если говорить конкретно об «Экспресс-газете», то ее провокационные заголовки и скандальные статьи часто вызывали негодование в российском обществе. В России регулярно судятся с газетой по статье «о вмешательстве в частную жизнь», в том числе звезды кино и шоу-бизнеса. В их числе в разное время были Сергей Безруков, Оксана Пушкина, Елена Ваенга, Наталья Андрейченко, Полина Гагарина, ныне покойные Александр Абдулов, Вера Глаголева.

Что касается безуспешных попыток авторов ЭГ на написание «серьезных аналитических материалов», в частности на тему политической ситуации в Азербайджане, то мы бы посоветовали им хотя бы бегло ознакомиться с реальным положением дел в стране. В противном случае написанное представляет собой не политическую аналитику, а пустое сотрясание воздуха.

Если же говорить о будущем Азербайджана, то оно есть и будет таким, каким его видит азербайджанский народ, а не горе-журналисты этой проплаченной желтой проармянской агитки.

1news.az