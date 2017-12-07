Новруз Мамедов: Куда катится международное сообщество?

Помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам – заведующий отделом Новруз Мамедов раскритиковал Совет Европы и генсека организации Турбьерна Ягланда за предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

«Азербайджанская общественность крайне обеспокоена несправедливой позицией определенных западных кругов по процессам, связанным с Азербайджаном в годы независимости. Новый пример такой позиции проявил себя во время обсуждения 5 декабря в Совете Европы вопроса, связанного с Ильгаром Мамедовым.

Вопрос Ильгара Мамедова уже какое-то время лишил сна генсека Совета Европы Ягланда, являющегося одной из фигур, способных направлять деятельность СЕ. Он полагает, что никто не знает целей, которым он служит. Но ясно, что цель Ягланда - использовать вопрос Ильгара Мамедова для создания своего образа «защитника прав человека» и во что бы то ни стало «наказать» Азербайджан, продемонстрировать Азербайджану, на что он способен. Ягланд полагает, что это легко будет сделать. Ведь Евросоюз называют христианским клубом, так почему бы и СЕ не стать христианским клубом? Сегодня, когда исламофобия достигла такого уровня, кто ему помешает? И таким образом он сможет достичь желаемой «основной цели». Если бы это было не так, то за прошедшие годы он где-нибудь хотя бы раз обмолвился бы, выразил бы позицию по Армении, которая, будучи членом СЕ, держит под оккупацией азербайджанские территории. Но, увы. Эта европейская структура, постоянно говорящая о правах человека, об обязательствах, как будто сама не имеет никаких обязательств. Государство, держащее под оккупацией территории другого государства, по мнению Ягланда, не несет никакой ответственности.

Несмотря на то, что Армения на протяжении многих лет держит азербайджанские земли под оккупацией, нарушает фундаментальные принципы проживавших там более 1 млн азербайджанцев, учинила Ходжалинский геноцид, в отношении ее не предпринимается никаких мер, не применяются никакие санкции, эта страна остается членом Совета Европы, который является символом прав человека. Это и есть европейские ценности? Почему Азербайджан должен был ждать 26 лет, чтобы получить от ЕС поддержку своей территориальной целостности?

Европа, безразличная к оккупации Арменией Нагорного Карабаха, из-за того, что сегодня сама столкнулась с сепаратизмом, начала менять свою позицию по этому вопросу, выступать с заявлениями, поддерживающими территориальную целостность своих членов, что является наглядным примером двойных стандартов. Хотя мы не раз заявляли о необходимости формирования единой позиции в отношении сепаратизма, о том, что сепаратизм, как эффект бумеранга, когда-нибудь обернется против самой Европы.

Если Европа подобными шагами пытается обосновать свое намерение исключить Азербайджан из структуры, то не стоит утруждаться. Азербайджан с момента вступления в СЕ, вместо того чтобы услышать хотя бы одно положительное мнение о реализуемых им проектах международного сотрудничества с ЕС, оказываемой помощи в рамках различных организаций, во всех вопросах сталкивался лишь с предвзятым отношением структуры и ее руководства.

Азербайджан – полноправный член Совета Европы, но при этом выход Азербайджана из организации – для нас не трагедия. Подобный шаг лишь в отношении Азербайджана на фоне происходящих в других странах-членах Совета Европы нарушений международного права и прав человека, Устава СЕ, оккупации одной страной-членом организации территории другой страны-члена СЕ, невыполнения обязательств перед организацией (невыплата членских взносов, невыполнение судебных решений, оказание давления на журналистов, представителей гражданского общества и наложение ограничений на их деятельность) и невыполнение тысяч решений Европейского суда по правам человека, является игнорированием международного права, попранием справедливости и продолжением политики, о которой говорилось выше.

Таким образом, Совет Европы пытается применить статью 46.4. Европейской Конвенции по правам человека не в отношении этих стран, а впервые против именно Азербайджана. В свете многочисленных фактов нарушения прав человека в Армении, отсутствие критического мнения об этой стране вызывает серьезные вопросы по этому решению Комитета министров СЕ.

Не является ли это пристрастной позицией в отношении мусульманского государства и своего рода проявлением исламофобии? Даже некоторые государства, пытающиеся на двусторонних переговорах выдать себя за друзей, во время голосования тоже поступают совсем по-другому.

Хотя Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам, продолжает проводить согласно Распоряжению Президента соответствующие законодательные реформы. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, с 1 декабря 2017 года на основании обращения И.Мамедова к суду срок его заключения, учитывая, что он отбыл 2/3 его, может быть заменен условным освобождением. Наряду с этим, азербайджанская сторона для поиска других путей решения может пойти на конструктивные переговоры. Однако одна структура Совета Европы, не учитывая то, в каком направлении будет идти процесс, попав под влияние определенных кругов, продолжает занимать предвзятую позицию. В том, что ситуация зашла так далеко, решающая роль Ягланда очевидна.

Происходившие в последние несколько десятилетий на международной арене, а также в Европе события и процессы, в результате которых погибли сотни тысяч людей, миллионы людей изгнаны из родных очагов и стали беженцами, тысячи городов и сел разрушены, и возникшая в итоге напряженность должны больше беспокоить и заставить задуматься международное сообщество и его лидеров.

Почему сегодня так широко распространены радикализм, терроризм, сепаратизм, миграция и использование оружия массового уничтожения? В чем причины всего этого? Куда катится мировое сообщество? Есть ли полная гарантия и уверенность в будущем, обеспечивающем стабильное, безопасное и устойчивое развитие?

И у тех, кто знает, и у тех, кто не знает Ягланда, может возникнуть вопрос: «Есть ли необходимость в подобном отношении к его деятельности?» С уверенностью отвечу: «Да». Потому что этот путь приводит к сложившейся в нынешнее время ситуации.

К сожалению, предпринятые на днях шаги являются не чем иным, как продолжением предыдущих. Уверен, что во всех уголках мира, в Европе в частности, есть много людей, которые разделяют мое мнение», - резюмировал Новруз Мамедов.

Ялчин Алиев