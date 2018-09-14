Новая система народовластия Пашиняна - управлять страной посредством митингов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший накануне с двухдневным рабочим визитом во Францию, встретился с представителями армянской общины страны, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян в ходе своего выступления отметил, что в Армении формируется новая система управления – народовластие.

«Поскольку этот термин дает повод для разночтений, хочу сказать, что, говоря об этом, мы имеем в виду то, что граждане Армении должны иметь более важное участие в управлении страной, в частности, посредством митингов. Считаю, что в Армении начался новый процесс, который распространится по миру», - сказал он.

С.А., Э.Т.