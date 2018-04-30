Николай Рыжков в Ереване обозвал дурачком лидера движения против РПА Никола Пашиняна 

В Ереване между группой депутатов Государственной Думы России и группой депутатов Национального собрания Армении произошел нелицеприятный разговор.

Сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным Собранием России Николай Рыжков обозвал дурачком члена партии «Гражданский Договор», лидера движения против РПА Никола Пашиняна, сообщает Aravot.am.

«Этот дурачок никогда не станет премьер-министром», - сказал Рыжков. Член делегации Черненко попытался объяснить, что в сказанном нет ничего оскорбительного, поскольку герой российских сказок «Иванушка-дурачок» - не такой уж плохой персонаж», - пишет газета «Жаманак».

С возражениями против Рыжкова выступил член фракции «Елк» Эдмон Марукян. Когда российские депутаты назвали общенародное движение в Армении «майданом», отметив, что Пашинян хочет устроить в Армении «майдан» наподобие украинских событий, им возразила депутат блока «Царукян» Наира Зограбян, указав, что это не геополитический вопрос, а армянское всенародное движение.

В ответ на эти слова Наиры Зограбян депутат от РПА Эрмине Нагдалян обратилась к ней при всех с вопросом – «а откуда тебе знать?». Депутаты фракции «Царукян» покинули комнаты, где проходила встреча, и обсуждение с российскими парламентариями превратилось в «противостояние».

В этой связи Aravot.am обратился к Зограбян с просьбой внести разъяснения. Зограбян ответила, что не хочет говорить о подробностях встречи, но указала, что они высказали свою позицию и ушли.

«Поскольку это была встреча с коллегами из Государственной Думы, и с учетом нынешней ситуации, разговор был, возможно, с напряженными акцентами, и я не считаю нужным упоминать о подробностях обсуждений.

Мы и Мелкумян представили нашу точку зрения. Я сказала, что это движение не имеет геополитического подтекста, оно не направлено ни против России, ни Соединенных Штатов, ни ЕС. Оно направлено против установившихся в стране порочных нравов, застоя, несправедливости, коррупции. И справедливое право людей должно уважаться».

На другие вопросы Зограбян отвечать отказалась.

А член фракции «Елк» Эдмон Марукян рассказал о встрече с российскими депутатами: «Рыжков выступил с оскорбительными высказываниями, и я ему жестко ответил, сказал все, что было нужно. Я поспорил с Рыжковым. Сделал замечание Арташесу Гегамяну, почему он никак не реагирует. Затем со мной начал спорить Бабуханян. Мне пришлось спорить с пятью людьми. А Рыжкова я прервал, когда он произносил оскорбительные слова, и произошла большая словесная перепалка. Разговор прервался. Они приехали большой делегацией, пятеро из Государственной Думы и пятеро из Совета Федерации. Все они приехали сюда для намеков, что в Армении не должно происходить подобное.

Когда Рыжков сказал, что высказанное им слово в адрес Пашиняна является его мнением, я сказал, что это не мнение, а оскорбление. Мы поспорили, я ответил им все, что считал нужным, и после этого они стали мягче».

А.А.