Никола Юрчевич: «Сборная будет бороться за очки в каждом матче»

Сегодня в преддверии матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Азербайджаном и Словакией прошла пресс-конференция наставника азербайджанской команды Николы Юрчевича.

«У нас было мало времени для восстановления, - приводит 1news.az слова хорватского специалиста, - Соперник довольно интересная команда. Мы разочарованы поражением от Венгрии. У нас был разговор с командой после этого. Нас ждет сложный матч. У Словакии много игроков, которые играют за сильные клубы. Но этот матч очень важен для нас. Все находятся в ожидании этой игры.

Мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата. Будем бороться ради этого.

Я не встречался с главой АФФА Ровнагом Абдуллаевым после матча с Венгрией. Возможно, мы поговорим после игры со Словакией. Проведем анализ двух последних встреч.

Не могу сказать, что мы сыграли слабо против Венгрии. Играть можно против любой команды. Мы будем стараться набирать очко или очки в каждой игре. Футболисты всегда делают все возможное. Не могу их критиковать. Я настроен оптимистично.

В игре сборной я наблюдаю позитивные моменты. Но мы не смогли быть опасными вблизи ворот соперника. Мы готовились и к стандартам соперника, но в таких эпизодах и пропустили голы. Теперь нас ждет игра против Словакии.

Радует, что в составе нет травмированных. Будем следить за физической формой футболистов. Мы не сыграли хуже Венгрии, но проиграли.

Во время тренировок мы много работаем над ударами, но в игре я этого не наблюдаю», - сказал он.

Матч Азербайджан – Словакия пройдет завтра на «Баксель Арене» и начнется в 20:00. Напомним, что 8 июня сборная дома уступила Венгрии (1:3).

Теймур Максутов