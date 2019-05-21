Никола Юрчевич: «Если добьемся положительного результата в матче против Венгрии, это придаст  нам дополнительных сил»  

Сегодня прошла пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Николы Юрчевича.

Как сообщает 1news.az, хорватский специалист рассказал о подготовке национальной команды к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Сборной предстоит провести два домашних матча. 8 июня на Азербайджан будет принимать Венгрию, а спустя три дня – Словакию.

19 мая сборная в ограниченном составе приступила к подготовке. Участники финала Кубка Азербайджана присоединяться к команде 24 мая, а 2 июня в расположение сборной прибудут Рамиль Шейдаев, Эдди Исрафилов, Павел Пашаев и Эмиль Балаев.

«Есть большая разница между этими сборами и прошедшими, - начал разговор Никола Юрчевич, - Тогда у нас было всего лишь 5 дней. Сейчас у нас больше времени. Но не все так просто. Многие игроки сыграли последнюю игру 11 мая. Кто-то сыграл в финале кубка. А часть легионеров присоединится к нам в начале июня.

Мы начали сборы с 16 футболистами. До 24 мая будем работать с ними. Тогда к нам присоединятся еще несколько футболистов – участники финала Кубка и часть легионеров. А еще четыре игрока прибудут на сборы лишь 2 июня – Рамиль, Павел, Эмиль и Эдди. Это немного неудобно, но мы вынуждены считаться с официальным «окном» ФИФА.

Мы все понимаем важность предстоящих игр. Мотивация на высоком уровне. Мы часто общаемся с игроками. Единственная трудность заключается в том, что ряд основных игроков не тренируются сейчас с нами. Но я настроен оптимистично. Ожидаю, что стадион будет заполнен. Надеюсь, в такой атмосфере мы сможем добиться положительного результата.

Мы пригласили на сборы 27 футболистов, которые будут бороться за место в основе. Надеюсь, обойдемся без травм, и все будут готовы. Возможно, 2-3 игроков мы исключим из списка по итогам сборов.

Как вы уже знаете, 1 июня мы проведем контрольную встречу с командой U-21. Эта игра важна для нас. Но не считаю, что отсутствие игровой практики станет большой проблемой для нас. С этим сталкиваемся не только мы, но и остальные сборные. Для примера, скажу, что сборная Хорватии сыграет с клубом из 4-го дивизиона. Мы могли бы провести товарищеский матч с какой-либо сборной, но в любом случае мы не смогли бы воспользоваться услугами всех игроков.

Не буду сейчас говорить о конкретных целях на июньские матчи. Сейчас нас интересует первая игра против Венгрии. Потом будем думать о словаках. Должны выйти на поле и показать свой максимум. Ничего не изменится, если я назову цифры. Нет поводов быть самодовольными. Надо упорно работать и постараться показать свой лучший футбол.

Мы не должны думать о Словакии сейчас. Не стоит опережать события. Если мы добьемся положительного результата в первой игре, то это добавит сборной дополнительных сил – и моральных, и физических. Не думаю, что во второй игре будут кардинальные изменения в составе. Ни одна сборная не выходит на два отборочных матча с разными составами. Я такого не встречал.

Первый номер сборной прямо сейчас – Салахат Агаев. Он был в составе в матчах против Хорватии и Латвии. Не вижу оснований менять голкипера. Считаю, что он завоевал кредит доверия в последних матчах. Что касается вызова Шахруддина Магомедалиева, то за вратарей у нас отвечает больше тренер голкиперов Дмитрий Крамаренко. Я доверяю ему. Шахруддин был в составе и во время прошедших сборов.

Я знаком с каждым игроком, который потенциально может выступать за сборную Азербайджана. Я слежу не только за матчами премьер-лиги. Держу в поле зрения и легионеров. Если речь идет о Денизе Йылмазе, то в последнее время он не имеет достаточной игровой практики. Поэтому я делаю выбор в пользу других игроков. Надеюсь, он будет лучше проявлять себя в дальнейшем. Каждый игрок имеет шансы играть за сборную

Аяз Гулиев – хороший футболист, но я не могу сказать, будет ли он играть за сборную Азербайджана. Я ничего не могу поделать в связи с этим вопросом. Я лично с ним никогда не разговаривал. Но я был бы рад, если он сделал выбор в пользу Азербайджана. Знаю, что федерация находится с ним в постоянном контакте», - заключил он.

Теймур Максутов