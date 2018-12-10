Никол Пашинян об аресте Роберта Кочаряна

Никто не давал указаний судебной системе, в том числе и по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом заявил и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян, комментируя замечание о том, что запись обнародованного телефонного разговора между ним и главой СНБ свидетельствует о том, что Пашинян дает указания судебной системе, сообщают армянские СМИ.

«Части телефонного разговора, доказывающие это, просто смонтированы. Следственные органы действуют не на основании моих заявлений, а фактических данных, имеющихся у них под рукой. Я официально заявляю о том, что судебная система Армении никогда не была настолько независимой, насколько сегодня», - отметил Пашинян.

Говоря же о судебном процессе по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, и.о. премьер-министра подчеркнул: «Я не стану комментировать арест Кочаряна, поскольку этот процесс, это уголовное дело началось давно, это, конечно, не имеет никакой связи с выборами. Данный процесс, если я не ошибаюсь, начался еще 5 месяцев назад и просто продолжается», - сказал он.

А.А.