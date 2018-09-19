Никол Пашинян о напряженной ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на передовой в Карабахе напряженной.

Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, возвращаясь из Карабаха.

Премьер сообщил, что в сопровождении главы сепаратистов Карабаха Бако Саакяна, министра обороны Армении, начальника главного штаба ВС Армении посетил линию соприкосновения войск.

По его словам, были проведены «важные обсуждения по ситуации на передовой».

«Несмотря на достаточную напряженность на передовой, считаем ситуацию стабильной и контролируемой. Обсудили текущую ситуацию вокруг Карабаха, наши позиции… Нет сомнений, что наши вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию. Но это не значит, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам, готовы к миру, но также готовы и к войне», - отметил Пашинян.

Он сказал, что эту позицию изложил главе сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Бако Саакяну.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., Э.Т.