Назарбаев не смог сдержать слез во время съезда партии «Нур Отан» - ВИДЕО

Первый президент Казахстана, председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев заявил, что готовился к отставке на протяжении более трех лет.

«В июне будет 30 лет, как я вступил должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Это была лидерская позиция. Было очень смутное время, через год развалилась страна. Как будто упала крыша. Я (на съезде - ред.) сидел, слушал, и думал про то время. Когда впереди была полная неизвестность. За такое великое терпение, держать меня во главе государства столько лет, я очень благодарен», - сказал Н.Назарбаев, передает 1news.az со ссылкой на СМИ Казахстана.

Первый президент подчеркнул, что может считать себя счастливым человеком, если сделал для страны хорошее за этот срок. Он добавил, что решение об уходе он принял осознанно.

«Такие решения не принимаются за один день, и за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть, более чем три года. Все смотрел по сторонам. Рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на соратников, воспитывал кадры все эти годы. И на каждого возлагал надежды», - сказал Н.Назарбаев.

После своей заключительной речи и голосования партии за Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты страны, Нурсултан Назарбаев растрогался.

Подпевая песне «Елім менің, аңсаған», президент утирал слезы.

Весь зал поддерживал Назарбаева - ему жали руки и обнимали.

А.С.