Назарбаев направил письма трем президентам Армении

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма трем президентам Армении - Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, в знак благодарности за совместную работу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Арменпресс, об этом заявил посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

«Подобные письма были направлены всем главам государств, с которыми наш лидер сотрудничал в строительстве новой архитектуры региональной и глобальной безопасности в период независимости Казахстана», - сказал посол.

Он также добавил, что в своем письме президентам Армении первый президент Казахстана выразил благодарность армянским коллегам за результаты, достигнутые в результате международного сотрудничества.

Первый президент Казахстана 19 марта сложил полномочия президента.

А.С.