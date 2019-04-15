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Назарбаев написал Роберту Кочаряну письмо

Сегодня в 13:42 ~ 1 минута на чтение 1798
Назарбаев написал Роберту Кочаряну письмо

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо Роберту Кочаряну.

Как сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на неофициальный сайт второго президента Армении 2rd.am, Назарбаев лично проинформировал Кочаряна о происходящих в Казахстане внутриполитических процессах и изменениях.

Первый президент Казахстана подчеркнул, что с теплотой вспоминает годы совместной работы с Кочаряном.

«Назарбаев выразил надежду, что дальнейшие личные контакты с Кочаряном будут продолжительными»,— говорится в сообщении.

В конце июля прошлого года Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Однако Апелляционный суд в Ереване 13 августа отменил решение об аресте, освободив Кочаряна из-под стражи. Генпрокуратура обратилась в Кассационный суд с целью обжалования решения.

Дело было направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд, который 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно этому решению, вечером того же дня второй президент Армении был арестован.

А.С., Э.Т.

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