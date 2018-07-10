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Наводнение в Японии унесло жизни 134 человек

Сегодня в 09:25 ~ 1 минута на чтение 238
Наводнение в Японии унесло жизни 134 человек

Наводнение в Японии, вызванное паводками из-за ливневых дождей, унесло жизни 134 человек, неизвестна судьба еще 88 жителей страны, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

По данным на вечер понедельника, число погибших составляло 126 человек, пропавшими без вести числились более 60.

Суга пояснил, что пропавшими без вести числятся десять человек, при этом безопасность и местонахождение еще 78 человек подтвердить не удалось.

"Есть около 100 сообщений от очевидцев о том, что поток унес машину с человеком внутри и другие. На помощь пострадавшим районам выделено 2 миллиарда иен (около 20 миллионов долларов)", — сказал спикер кабинета министров.

РИА Новости 

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