Натия Турнава: Азербайджан обеспечивает 95% поставок газа в Грузию и останется главным и стратегическим партнером

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава заявила, что «Газпром» никогда не будет доминировать на газовом рынке страны, стратегическим партнером которой в данной сфере является Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс», выступая в пятницу в парламенте Грузии, она в ответ на вопрос, связанный с возобновлением в нынешнем году поставок природного газа из России, заявила, что о каком-либо доминировании «Газпрома» речь не идет, не может идти и никогда идти не будет.

По словам министра, существуют твердые гарантии того, что Грузия свои потребности в природном газе в основном покрывает и будет покрывать за счет его импорта из Азербайджана.

«Главный принцип, который мы проводили и будем проводить в переговорах с «Газпромом», это, прежде всего, приоритет соблюдения стратегической безопасности, что было скрупулезно выполнено», - заявила Турнава.

При этом она отметила, что в балансе природного газа, который определен Грузией на 2019 год в объеме более 2,5 млрд куб. м, почти 95% приходится на азербайджанский газ.

«Азербайджан остается нашим стратегическим партнером. Мы получаем газ из Азербайджана из двух источников - это принадлежащая нам квота как транзитной страны (в рамках проекта «Шахдениз»), а также газ, поставляемый государственной компанией SOCAR, которыми покрываются наши стратегические потребители - население и теплоэлектростанции», - подчеркнула глава грузинского Минэкономразвития.

Что касается коммерческого сегмента, то, по словам министра, конкуренция в бизнесе необходима. «В бизнесе мы всегда на стороне того, чтобы, будь это сектор электроэнергии или газа, была определенная конкуренция. В результате наших переговоров с компанией «Газпром экспорт» мы смогли улучшить условия, в том числе в части поставки газа, и сейчас этот газ представлен на рынке как альтернативный - в небольшом размере, всего 5% нашего потребления», - отметила Турнава.

Тимур Рзаев, Э.Т.