Налажен обмен информацией между ГТК и Минналогов

Налажен обмен информацией по вопросам внешнеэкономической деятельности между Министерством налогов и Государственным таможенным комитетом (ГТК).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

По его словам, по вопросам проведения экспортно-импортных операций обеспечен полный обмен информацией.

«Сейчас вся информация при прохождении товаров через таможню направляется в Минналогов. ГТК получает всю информацию от министерства», - сказал он, отметив, что планируется наладить обмен информацией также и с Министерством финансов.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.