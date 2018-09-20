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Налажен обмен информацией между ГТК и Минналогов

Сегодня в 13:02 ~ 1 минута на чтение 478
Налажен обмен информацией между ГТК и Минналогов

Налажен обмен информацией по вопросам внешнеэкономической деятельности между Министерством налогов и Государственным таможенным комитетом (ГТК).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

По его словам, по вопросам проведения экспортно-импортных операций обеспечен полный обмен информацией.

«Сейчас вся информация при прохождении товаров через таможню направляется в Минналогов. ГТК получает всю информацию от министерства», - сказал он, отметив, что планируется наладить обмен информацией также и с Министерством финансов.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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