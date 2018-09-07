«Находясь в Нью-Йорке, я чувствовал себя отбросом». Али Кязимов о жизни эмигранта – ФОТО – ВИДЕО

Америка всегда притягивала, словно магнит, людей со всего мира, которые оставляли родные края и отправлялись в «страну бесконечных возможностей», будучи уверенными в том, что здесь их ожидает безоблачное будущее.

Однако везде имеются свои подводные камни, и в жизни ничто не дается легко, в какой бы точке земного шара ты ни находился. В этом нам признался наш соотечественник, переехавший три года назад в Нью-Йорк.

У Али Кязимова есть мечта – стать известным видеоблогером и раскрутить свой Youtube-канал, на котором он выставляет различные пранки, социальные эксперименты, смешные ролики с друзьями и репортажи из посещенных штатов.

В беседе с 1news.az он рассказал, какими путями можно остаться в Америке на законном основании, а также поделился своей откровенной историей о жизни эмигранта в США и трудностях, с которыми ему довелось столкнуться.

От «яхши оглана» с восьмого километра до свободомыслящего жителя Нью-Йорка

Впервые я оказался в Америке, когда мне было 14 лет. Мы приехали в гости к моему дяде, который жил в Техасе. Конечно, в этом возрасте ты еще ребенок и не можешь сложить полноценное впечатление о той или иной стране, но помню, что я обратил первым делом внимание на царящую там атмосферу свободы. Люди жили своей жизнью, не копаясь в жизни других, как и подобает укладу любого цивилизованного общества. И эта свобода меня притянула.

Вторая причина, по которой я захотел переехать в эту страну, заключалась в моих амбициях. В Азербайджане, можно сказать, у каждого человека имеется свой потолок, который он не может пробить в силу определенных обстоятельств, в то время как Америка, получившая статус «страны безграничных возможностей», не загоняет тебя в рамки.

И, наконец, я с детства мечтал стать успешным блогером, и эта мечта вполне могла осуществиться в Америке, где уровень развития блогосферы достаточно высок. Если говорить откровенно, без попыток показаться лучше, поначалу мною двигала цель стать богатым и знаменитым, и блогерство казалось той самой дверцей, которая может привести человека в мир больших денег и славы. Позже, когда я уже вырос, у меня появились также другие, более глобальные причины завести свой блог.

В свои подростковые годы я жил на «восьмом километре», был религиозным человеком, совершал намаз и проводил время в кругу «яхши огланов», потому что не видел других людей. Возможно, я по сегодняшний день продолжал бы ходить с тяспеем в руках и щелкать семечки, сидя во дворе, если бы однажды в моей жизни не появился человек, полностью изменивший мое мировоззрение.

Этот человек дал мне соответствующую литературу и помог осознать очень многие вещи. Я пришел к выводу, что ценность религии преувеличена – она была выдумана для управления массами, и что многие моменты в нашем азербайджанском менталитете, которых я раньше придерживался, делают людей несчастными. Тогда я подумал, что с помощью блога смогу достучаться до людей, с которыми у меня отсутствует прямой физический контакт и, возможно, изменить их жизнь в лучшую сторону.

Все эти мысли копились в моей голове на протяжении долгого времени и, в конечном итоге, я решил пойти навстречу своей мечте и попытаться навсегда перебраться в Америку.

Оборотная сторона «американской мечты»

Конечно, переехать на самый желанный континент мира довольно непросто – люди годами пытаются выиграть «грин карту», а многим отказывают даже в туристической визе. Мне повезло – я собрал все необходимые документы и получил визу, а после прибытия в Нью-Йорк, полностью и бесповоротно влюбившись в этот город, начал ходить по адвокатам и искать пути, как здесь остаться.

Оказалось, что вариантов довольно много. Люди, которые вообще не думают о связи с Азербайджаном, могут попросить политическое убежище, а располагающие финансовыми средствами – купить фиктивный брак за 25-30 тысяч долларов. Также в Америке можно остаться, получив студенческую или рабочую визу, и я решил, что самым оптимальным для меня вариантом будет поступление в университет.

У меня нет богатых родителей, которые могли бы оплатить мое обучение в Нью-Йорке, поэтому передо мной встал вопрос, откуда найти деньги. Учитывая, что легально оставаться в Америке можно на протяжении шести месяцев, я решил устроиться на работу и за это время поднакопить необходимую сумму.

Так я стал работать официантом в одном из ресторанов, естественно, за «наличку», без трудового оформления. Снимал одну комнату с тремя другими эмигрантами и питался очень вредной и дешевой пищей, чтобы сэкономить денег. Но такой вариант подойдет далеко не всем, потому что многие бы сломались от физического и эмоционального перенапряжения.

Когда ты попадаешь в чужую страну, мучаешься от неопределенности будущего и работаешь сверхурочно, чтобы тебе заплатили мизерную сумму, то каждый раз, приходя домой, ты апатично валишься на кровать и не хочешь ничего делать. Очень сильно ощущается отсутствие мамы, которая раньше готовила тебе обед, и бесплатной крыши над головой – здесь, чтобы выжить, нужно за все платить кровно заработанными деньгами. Находясь в Нью-Йорке, я чувствовал себя отбросом, даже моментами думал вернуться в Азербайджан, но потом напоминал себе, зачем я сюда приехал, и это держало меня в колее.

В результате почти все скопленные деньги я отдал на свое обучение и поступил на факультет IT-технологий, переоформив туристическую визу на студенческую. Собственно, это и помогло мне остаться в Америке.

С тех пор прошло три с половиной года, скоро окончу университет, найду работу по специальности и получу рабочую визу. Вообще, моя мечта – работать в компании Tesla, потому что Илон Маск является для меня эталоном мужчины и предпринимателя. Тем более базируется эта компания в Лос-Анджелесе – городе, в котором сильно развита блогосфера. Там бы я смог совместить свою работу с хобби.

И еще, я бы очень хотел найти единомышленников, которые помогли бы мне с блогом. Но так получилось, что до сегодняшнего дня среди моих знакомых никто не имел отношения к этой сфере. Они поддерживают меня словами, но разработкой контента, съемками и монтажом я занимаюсь в одиночку.

К сожалению, как блогер я пока не совсем удался, потому что все эти годы старался улучшить свое финансовое состояние, и у меня практически не оставалось времени на то, чтобы снимать и обрабатывать видео. Я понял, что эта погоня за двумя зайцами будет довольно тяжелой, поэтому решил вначале как следует встать на ноги, а потом возродить свой блог.

К тому же, я осознал одну простую истину – никто не будет воспринимать всерьез человека, который на данный момент является, грубо говоря, никем. Особенно, если это молодой парень с перекрашенными, как у меня, волосами (улыбается). Мотивировать людей выйти из зоны комфорта и следовать за своей мечтой может только тот, кто способен показать на своем примере, к какому это привело результату. А я пока не живу той жизнью, о которой мечтал, чтобы говорить с людьми о «высоком», несмотря на то, что уже чувствую себя сравнительно увереннее в завтрашнем дне.

Одиночество в толпе

Помимо финансовых трудностей, с которыми сталкиваются эмигранты, им бывает сложно ужиться в чужом обществе, потому что давят различия в ментальности. Помню, одна знакомая, которая вышла замуж за американца, говорила мне: «Первый ключ к пониманию человека другой нации заключается в том, что мы должны смотреть их новости». Она объясняла это тем, что мышление среднестатистического человека формируется на основе информации, полученной из новостных порталов и телевидения, и правда в ее словах была.

Также большинство приезжих людей обычно владеют британским английским, который сильно отличается от американского не только произношением, но и значением слов. Поэтому первые месяцы приходилось привыкать к их языку, что действовало мне на нервы.

И, наконец, самая большая проблема для эмигранта – это найти близких друзей. Когда ты приезжаешь в чужую страну, у тебя появляется много новых знакомых, но они не будут болеть за тебя душой. Поэтому, возвращаясь домой после работы и говоря своему соседу по комнате, что у тебя был плохой день, можно услышать сухую фразу: «Мне очень жаль».

Ты не почувствуешь сильной поддержки, потому что ему, по большому счету, на тебя плевать, ведь вас связывают только обстоятельства совместного проживания. Через пару месяцев вы разъедетесь по другим съемным квартирам и даже не вспомните друг про друга, как происходит с бывшими одноклассниками, с которыми мы перестаем общаться по окончании школы. Так что найти стоящих друзей в Нью-Йорке для меня было самой большой проблемой, и с сожалением должен признаться, что я их до сих пор не нашел.

То же самое в плане романтических отношений. Незадолго до моего отъезда из Азербайджана я расстался со своей девушкой, с которой был вместе около трех лет, и с тех пор не встречался ни с кем серьезно. Если говорить об американках, между нами очень большая пропасть, потому что Америка и Азербайджан – это два разных мира со своим укладом жизни. Мы даже не в состоянии друг друга понять, не то чтобы построить отношения.

Мне, например, чуждо, когда девушка в своем сознательном возрасте - 20 с лишним лет еще не знает, чего хочет от жизни, учится в университете ради галочки, постоянно находится в пьяном состоянии на вечеринках, прожигает свою молодость, а к 30 годам начинает задумываться о будущем и строить карьеру. Я не говорю, что это неправильно только потому, что сам живу по-другому, и также не берусь утверждать, что этот типаж относится ко всем американкам, просто мне встречались именно такие.

Эта страна покажет тебе, чего ты действительно стоишь

Несмотря на трудности, с которыми мне довелось столкнуться, я никогда не жалел о своем переезде. Я приехал в Нью-Йорк в 19 лет, все это время был трудолюбивым и по истечении трех лет вижу существенную отдачу. Я до сих пор работаю в сфере обслуживания, однако мое финансовое положение стало гораздо стабильнее. Я не экономлю, ни в чем себе не отказываю и при этом даже посылаю деньги своим родителям.

В Америке, когда у тебя нормальный заработок, нехватки в финансах не ощущается. Даже работая посудомойщиком, ты можешь ходить в тренажерный зал, массажные салоны и СПА-центры. Потому что в Америке уравновешено соотношение зарплат и цен. Больше всего денег здесь уходит на проживание, ввиду того, что в Нью-Йорке очень дорогая аренда квартир – в других американских городах она гораздо ниже. И на питание, если, конечно, ты хочешь питаться не фаст-фудом, а качественными органическими продуктами.

А еще в Нью-Йорке, если мыслить рационально, можно заработать дополнительные деньги. Допустим, когда я работал доставщиком еды на Манхеттене, то приобрел для себя электрический велосипед, который стоил 2 тысячи долларов. У многих ребят не было такой возможности, и они ездили на обычных велосипедах. Тогда я стал покупать еще больше велосипедов и сдавать их в аренду за 100 долларов в неделю. Это было выгодно обеим сторонам, потому что человек выполнял свою работу в три раза быстрее и соответственно зарабатывал в три раза больше.

У меня очень много знакомых из сферы кино и все они из Средней Азии. В одном из фильмов, который повествовал о кыргызстанце, переехавшем в Нью-Йорк, мне запомнилось, как один богатый мужчина дал определение американской мечте: «Многие думают, что, переехав в Америку, они заработают миллионы. На самом деле Америка даст тебе ровно столько, сколько ты стоишь – ни больше, ни меньше». И я с этим согласен.

Если вы, например, певец и в вашей стране недооценивают ваш голос, можете смело лететь в Америку. Но если вас переоценивают в своей стране, Америка опустит вас с небес на землю и покажет, сколько вы реально стоите. То есть, приехав в «страну бесконечных возможностей», вы добьетесь абсолютно того, чего вы достойны.

Я знаю, что силы, которые я прикладываю все эти годы, обязательно мне вернутся – хорошей работой и социальным статусом, потому что в Америке твое будущее не стоит под вопросительным знаком, если ты действительно работаешь над собой. И этот свет в конце тоннеля заставляет меня, не сдаваясь, идти вперед.

Лейла Мамедова