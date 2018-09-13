Никол Пашинян посылает месседж: война вместо долгожданного мира

Национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение «об объявлении войны», сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента Армении.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорится в решении НС Армении.

Данное действие со стороны Армении, когда международное сообщество считает военное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта недопустимым и неприемлемым и призывает стороны конфликта прийти к договоренности через переговоры, вызывает недоумение и конкретный вопрос: «Армения готовится к войне с Азербайджаном?»

Следует отметить, что буквально вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером заявил, что заявления нового премьер-министра Армении по урегулированию конфликта, с которыми он выступает с первых дней своей деятельности, вызывают как минимум удивление.

Глава Азербайджанского государства заявил также, что, в частности, неприемлем тезис «Азербайджан должен вести переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской Республикой», и это показывает, что руководство Армении хочет сорвать переговоры и в данном случае вся ответственность за это ляжет на армянскую сторону и лично на Пашиняна.

Официальный Баку, естественно, не оставил без внимания агрессивное решение парламента Армении.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Шант-2018» войны против Азербайджана - очередное подтверждение и признание факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В то время как Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в направлении разрешения конфликта путем субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает вместе с другими соседними государствами в качестве автора всесторонних проектов регионального сотрудничества, служащих общему процветанию, новое правительство Армении продолжает политику военной диктатуры режима Саргсяна, ставя регион ставя регион перед лицом новых военных авантюр и угроз», - отметил Гаджиев.

Таким образом, международное сообщество становится свидетелем углубления пропасти, разделяющей цивилизованный мир и Армению. Неоказание же действенного международного политического и дипломатического давления на Армению приводит к росту ее притязаний в условиях безнаказанности, отметил официальный представитель МИД.

Баку вновь заявил, что ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряженности и милитаристские авантюры из ряда «военных игр» всецело ложится на руководство Армении.

Судя по действиям новых властей Армении, Ереван действительно намерен уничтожить переговорный процесс.

Следует также отметить, что решение парламента появилось не с кондачка. Еще в конце июля министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал «военную доктрину» страны и заговорил о подготовке к войне с Азербайджаном.

«Для меня первостепенной задачей является создание благоприятных военных условий для разрешения нагорно-карабахского конфликта», - сказал новоиспеченный министр обороны Армении в интервью EADaily.

Согласно международному законодательству, ответственность за факт оккупации возлагается на Армению как на сторону конфликта. Армения не сможет избежать этой ответственности до тех пор, пока не выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН.

Но, по всей видимости, в Ереване не совсем понимают, что творят.

Опасность в том, что если армянский лидер открыто заявляет о «суверенности» Нагорного Карабаха и говорит, что земли не могут быть возвращены, а парламент условно объявляет войну Азербайджану, то не остается вопросов для переговоров с Баку, и обе стороны возвращаются к войне.

Вот тут напрашивается вопрос: «С помощью какой «армии» Ереван планирует победить в войне с Азербайджаном?»

А в свете реальных шагов, которые предпринимает Азербайджан для восстановления собственной территориальной целостности и укрепления своей армии, громкие заявления Пашиняна о том, что Армения является гарантом безопасности марионеточного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, кажутся просто смешными.

Ведь не секрет, что в армянской армии существуют серьезные проблемы - участились разборки со смертельным исходом, факты унижения, оскорбления достоинства и чести военнослужащих со стороны офицеров, и все это вкупе со скудным военным арсеналом.

А миф о несокрушимости армянской армии давно разбила в пух и прах Азербайджанская армия, свидетельством превосходства которой стали события апреля 2016 года.

Азербайджан продемонстрировал как армянам, так и всему миру, что обладает весьма серьезными, современными, профессиональными Вооруженными силами и в любой момент может освободить от оккупации свои земли. Однако во избежание ненужных потерь Азербайджан хочет решить этот вопрос мирным путем и рассчитывает на серьезную поддержку международной общественности для того, чтобы в скором времени достигнуть мира.

«Действия Еревана свидетельствуют о том, что власти Армении просто потеряли голову и не соображают, о чем говорят, не понимают, к чему могут привести их заявления и действия», - заявил 1news.az заместитель председателя комитета Милли меджлиса по безопасности и обороне Азербайджана Айдын Мирзазаде.

Азербайджан не волнуют внутриполитические процессы в Армении, но что касается оккупированных Арменией азербайджанских территорий, то в этом вопросе Азербайджан очень чувствителен - нагорно-карабахский конфликт всегда был и остается в центре внимания государства и всего общества, сказал Мирзазаде.

Условное «объявление Арменией войны Азербайджану» показывает, что Армения еще не отошла от эйфории военных действий 90-х годов, отметил далее он.

Однако, продолжил парламентарий, при этом в Ереване забыли, что Азербайджан давно уже не тот – страна окрепла, усилила свою военную мощь, армия Азербайджана – одна из сильнейших армий в регионе, в отличие от армянской армии.

По его словам, не секрет, что Армения находится в плачевном состоянии, как в экономическом, так и военном плане, ВС Армении держатся за счет кредитов и помощи со стороны отдельных стран и международных организаций.

По мнению депутата, последние заявления новоявленного премьера Армении и решение парламента об условном объявлении войны Азербайджану указывают на агрессивную сущность армянских властей.

«Но они глубоко ошибаются – Азербайджан серьезно намерен вернуть свои оккупированные территории. Каким путем это произойдет – для нас это не важно, мы даем шанс Армении решить проблему мирным путем. Но, как видно, администрация Пашиняна не хочет оценить эти добрые намерения, а за последствия придется ответить ей же. Азербайджан не раз давал понять Армении и международному сообществу, что не пойдет ни на какие территориальные уступки», - заключил зампредседателя комитета Милли Меджлиса.

С.Агаева