Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Нагорно-карабахский конфликт: на фоне визита президента России в Баку и саммита СНГ в Душанбе».

Приводим данный материал без изменений:

«Нет надобности доказывать, насколько актуален вопрос о решении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Это понимает весь мир. Но, к сожалению, руководство Армении испытывает серьезные трудности в полном понимании важности мирного урегулирования проблемы. В частности, правительство Никола Пашиняна продолжает выражать противоречивые взгляды на конфликт. На этом фоне визит Владимира Путина в Баку и сразу же проведение очередного заседания глав государств СНГ в Душанбе подняли ряд интересных вопросов. Эксперты стараются прокомментировать есть ли связь между важными заявлениями российского президента в столице Азербайджана и стремлением Н.Пашиняна поговорить с Ильхамом Алиевым в Душанбе. В Душанбе Президент Азербайджана дал согласие на беседу с премьер-министром Армении. Армяне очень обрадовались этому. Они расценивают согласие сторон по некоторым вопросам в качестве шага вперед. Хотелось бы подробно остановиться над тем, как выглядит сложившаяся ситуация на фоне визита Владимира Путина в Баку и саммита СНГ в Душанбе.

Прекращение огня: чему радуется Никол Пашинян?

То, что президент России совершил визит в Азербайджан и не поехал отсюда в Ереван, вызвало широкие дискуссии в СМИ. Эксперты в армянской прессе не считают это событие случайностью, и говорят, что за этим стоит дипломатический ход Владимира Путина. Они считают, что, поступив так, глава российского государства дал понять о возможных корректировках в геополитических приоритетах Кремля на Южном Кавказе. Конкретно, для России сотрудничество с Азербайджаном приобрело большую геополитическую ценность. И отношения между странами от стратегического партнерства могут даже подняться до уровня союзничества.

Действительно, прибытие президента России в Азербайджан и, в целом, его переговоры с Ильхамом Алиевым являются показателем серьезного политического внимания. Москва полна решимости поднять свои отношения с Баку на новый позитивный уровень. Главный принцип этого Путин озвучил в Баку. Глава российского государства сказал: российско-азербайджанские отношения опираются на равноправное сотрудничество двух независимых государств на основе взаимного уважения. Все вопросы обсуждаются с соблюдением именно этого правила. В том числе, обсуждения в связи с решением армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта ведутся именно в соответствии с данным принципом.

На фоне таких теплых отношений ряд экспертов говорит о перспективах вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЭАЭС). Однако они либо думают односторонне, либо не понимают характера азербайджано-российских отношений. Дело в том, что Азербайджан не вышел на поиски старшего брата, чтобы вернуть свои исторические земли. Баку стремится восстановить свои естественные права через свою независимую внешнюю политику. Для этого он не нуждается в членстве в какой-либо военной или геополитически-экономической организации. Другое дело, если во имя развития национальной государственности потребуется усиление сотрудничества с какой-либо организацией, то будут предприняты соответствующие шаги.

Сейчас эта сторона вопроса не актуальна. Намного важнее провести сравнение по некоторым вопросам между визитом В.Путина в Баку и саммитом глав государств СНГ в Душанбе. Это, в первую очередь, производит актуальное впечатление на фоне возможностей решения нагорно-карабахского конфликта.

Из прессы и ряда официальных сообщений, известно, что в Душанбе Ильхам Алиев и Никол Пашинян мимоходом пообщались. Это произошло по инициативе армянского премьер-министра. Затем Н.Пашинян радостно написал на своей странице в Twitter о разговоре с Президентом Азербайджана. Армянский премьер-министр обрадовался, что Ильхам Алиев дал согласие на соблюдение режима прекращения огня. Однако он опять-таки искажает реальное положение дел. Потому что нарушает режим прекращения огня и не выполняет свои обещания только и только Ереван. Армянские вооруженные силы постоянно совершают провокации на фронтовой линии, и азербайджанская армия вынуждена бывает ответить.

Следовательно, пытаясь представить ситуацию наоборот, Н.Пашинян, фактически, прибегает к очередной хитрости. Он хочет создать впечатление, что якобы не армяне нарушают режим прекращения огня. Затем он формирует видимость того, что «наконец, «агрессор» Азербайджан был вынужден соблюдать режим прекращения огня». А кто «задабривает» Азербайджан? Ну, конечно же, «демократ», «герой улицы» и «гарант» независимости Армении – Никол Пашинян!

Сдержанный Баку: к исторической победе

Но мы знаем реальную ситуацию. Просто Никол Пашинян начинает понимать, что бессмысленно говорить с руководством Азербайджана на языке силы. Глава такого великого государства как Россия говорит, что отношения с Азербайджаном строятся на основе равноправия и взаимном уважении национальных интересов. Более того, Москва расширяет и углубляет сотрудничество с Баку во всех сферах. В таком случае, ясно, что Россия не только не хочет ослабления Азербайджана, но и заинтересована в еще большем укреплении его позиции. Потому что каждое государство должно видеть своего партнера надежным и выполняющим свои обязательства.

Эти простые сравнения показывают, что стремление Н.Пашиняна к общению с Президентом Азербайджана было вполне ожидаемо. Армения твердо убеждена, что рано или поздно будет вынуждена покинуть оккупированные земли. Да и сама Россия продолжает требовать этого. Таким образом, единственно разумный способ вывести оккупационные силы с азербайджанских земель, сохраняя лицо, – это переговоры. Вот, на чем основана радость Н.Пашиняна после короткой беседы в Душанбе. С одной стороны, он стремится уберечь армянские вооруженные силы от смертельных ударов азербайджанской армии, а с другой - занят созданием своего образа спасителя в армянском обществе. Его фраза «я впервые заснул спокойно после того, как стал премьер-министром» на своей странице в Twitter, служит именно этой цели.

В контексте этих идей, можно увидеть логическую связь между визитом В.Путина в Баку и ведением коротких переговоров по Нагорному Карабаху в Душанбе. Динамика развития российско-азербайджанских отношений в рамках СНГ еще больше укрепляет позиции Баку. Армения не может получить одностороннюю помощь, на которую она рассчитывала внутри СНГ. Последние события показывают, что ни один член СНГ не намерен устанавливать контакты с Арменией в том виде, на который надеется официальный Ереван. Поэтому Ереван должен, отказавшись от ряда ранее заявленных требований, попытаться найти общий язык с Азербайджаном. В противном случае, его ждут большие бедствия.

Несомненно, на поведение Н.Пашиняна серьезно повлияли заявления В.Путина в Баку. Фактически, армянского премьер-министра поставили перед фактом: он либо должен отказаться от своей неэффективной позиции, либо получить сильный удар. Какой из них следует выбрать, знать самому официальному Еревану.

Однако интересно, что армянская пресса в очередной раз вызвалась представлять реальную ситуацию в искаженной форме. Из опубликованных заметок видно, что короткий разговор Н.Пашиняна в Душанбе они стараются преподнести как дипломатический успех. Видимо, органы СМИ в Ереване пытаются прибавить премьер-министру очков в противостоянии Н.Пашинян - парламент. Всем известно, что это временно. Поэтому мы склонны думать, что «душанбинское шоу» Н.Пашиняна будут раздувать недолго. Пройдет немного, и его начнут критиковать именно по этому вопросу.

Дело обстоит именно так: азербайджанская сторона последовательно продолжает вести свою политику. Ильхам Алиев всегда заявлял, что предпочитает решение конфликта на основе восстановления суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ нашей страны. Ради этого азербайджанская дипломатия работает в полную силу. Официальный Баку всегда предпочитал действовать в соответствии с документами, принятыми Минской группой ОБСЕ и международными организациями. Азербайджан делает все возможное, чтобы полностью соблюдать принципы, изложенные в документах посредников и международных организаций в связи с урегулированием конфликта. Значит, в Душанбе, практически, возобладала воля азербайджанского руководства – армянская же сторона понимает, что нет другого выхода, кроме как сидеть тихо.

В то же время, нет никаких сомнений в том, что в одном официальный Баку никогда не пойдет на компромисс – это восстановление территориальной целостности! Это означает, что на территории Азербайджана не может быть создано второе армянское государство. Следовательно, ни об узаконивании «нкр», ни об уступке стране-агрессору и пяди земли не может идти и речи. Если официальный Ереван не выполнит эти условия, то война неизбежна.

И наконец, тот факт, что Н.Пашинян поспешно позвонил из Душанбе террористу, стоящему во главе сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, и поздравил его, ничем иным как дешевой пропагандой не назовешь. Известно, что Б.Саакян находится в команде С.Саргсяна, и тот же Н.Пашинян объявил их врагами. Так что армянский премьер-министр выстрелил в пустоту. Сепаратисты, вроде Б.Саакяна, хорошо знают, что судьбу Нагорного Карабаха решат Народ и Армия Азербайджана. И не Н.Пашиняну решать в кого, где и когда стрелять».

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