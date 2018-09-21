Надо спасать идеи революции от тех, кто ее начал: Месседжи Роберта Кочаряна Пашиняну

Сегодня в Армении по иронии судьбы сложилась такая ситуация, что необходимо спасать идеи революции от тех, кто ее начал.

Об этом говорится в поздравительном послании второго президента Армении Роберта Кочаряна по случаю 27-летия независимости республики, сообщает «Спутник-Армения».



Экс-президент при этом выражает уверенность в том, что страна достойно преодолеет эти сложности.

«И в итоге мы сформируем в стране не культ личности, а настоящую демократию, не общество, разделенное на «черных» и «белых», а сплоченную нацию, не громогласные заявления, а гарантированную безопасность и благополучную жизнь для Армении и Арцаха (сепаратисткой режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана – прим. 1news.az)», - отметил Кочарян.

Отметим, что отношения между лидером «бархатной революции», действующим премьер-министром Николом Пашиняном и вторым президентом крайне напряженные.

Пашинян периодически заявляет, что все виновные в событиях 1 марта 2008 года должны быть привлечены к ответственности. При этом он не скрывает, что считает виновным и Кочаряна.

А.А., Э.Т.