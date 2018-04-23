Начало функционирования Мегринской железной дороги можно рассматривать как тест искренности отношений России и Армении - Мубариз Ахмедоглу

Вопрос функционирование Мегринской железной дороги является самой большой загадкой российско-армянских отношений.

Оба государства заявляют о стремлении к стратегическим отношениям друг с другом. Неоднократно заявляли о готовности увеличить грузооборот между двумя странами. Фактически самым приемлемым коммуникационным средством как для устойчивости стратегических связей, так и для увеличения грузооборота является функционирующая в период СССР железная дорога Москва-Тегеран. Эта дорога в то время имела важное военно-стратегическое значение для СССР. Мегринская железная дорога, проходящая по границе Ирана с Арменией и Азербайджаном, может вновь нести или же несет ту стратегическую значимость. Во времена СССР 80 процентов грузов перевозились в Армению именно этим путем. Эта дорога была самой безопасной по сравнению с остальными дорогами как по географическим, так и другим параметрам.

Возможно создать транспортно-коммуникационные связи в Армению посредством территории Ирана, Турции и Грузии. Россия с теоретической точки зрения также может использовать эти связи. Однако, построение Россией надежных транспортных связей в Армению, являющейся ее небольшим стратегическим союзником, через территорию Турции и Ирана невозможно. Турция и Иран в любой момент начнут реализовывать другие интересы по отношению к Армении.

3 фактора не могут оставаться без внимания, если взглянуть с точки зрения России на транспортно-коммуникационные связи в Армению через территорию Грузии:

ı. Запад не заинтересован в продолжительных серьезных связях между Арменией и Россией. Поэтому Грузия в любой момент может передать Западу контроль над дорогой, идущей через ее территорию в Армению.

ıı. Грузия долгое время страдала от угроз Армении. Грузия получила шанс превратить Армению в безопасного соседа. Официальный Тбилиси обязательно должен воспользоваться этим шансом.

ııı. Никто не может исключить совершения террористических актов на транспортных линиях на территории Грузии. Армения, конечно же, свяжет эти террористические акты с Турцией и Азербайджаном.

Ни для кого не секрет, что Армения лишена здравого анализа и мышления в нагорно-карабахском вопросе. В 90-ые годы дашнаки, играющие тогда главенствующую роль, сравняли с землей Мегринскую железную дорогу на оккупированных территория Азербайджана и часть, расположенную в Армении. И даже вырыли и выкинули 1 метр земли, по которой проходила железная дорога.

Пренебрежительное отношение России к Мегринской железной дороге вызывает серьезные сомнения. До сих пор ни одно официальное лицо или серьезный политик России не высказали ни слова по вопросу открытия Мегринской железной дороги. Получается, что высказывания Армении и России по установлению связей друг с другом являются блефом. Этот вопрос не имеет никакого отношения к реальности. Отношения между Россией и Арменией диктуют сильные средства коммуникации. Запуск Мегринской железной дороги значительно укрепляет позицию России на Южном Кавказе и делает недосягаемой для Запада. Поэтому начало функционирования Мегринской железной дороги можно рассматривать как испытание искренности отношений России и Армении.

Если эти два государства не обманывают друг друга, то должны сфокусироваться на запуске Мегринской железной дороги. Но если каждый из них надеется на реализацию своих деструктивных интересов в затягивании нагорно-карабахского урегулирования, то в этом случае Мегринская железная дорога должна оставаться в нынешнем состоянии.

директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.