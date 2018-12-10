1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

На украинском сайте опубликована статья, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

10 Декабря, 2018 в 18:12 ~ 3 минуты на чтение 666
На украинском сайте опубликована статья, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

На украинском сайте «Версии» опубликована статья нашего соотечественника, доктора юридических наук, профессора кафедры международного права Национального авиационного университета, заслуженного работника образования Украины Арифа Гулиева, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, – «Всадник, скачущий впереди: Гейдар Алиев всегда будет жить в сердцах людей».

В статье отмечается, что пятнадцать лет тому назад – 12 декабря 2003 года ушел из жизни общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он стал для своей страны той светлой личностью, лидером, который указал правильный путь в сложный период, спас народ от ошибок и трагедий. Гейдар Алиев, признанный при жизни общенациональным лидером азербайджанского народа, и после своего физического ухода не утратил народного признания и любви. Он стал для каждого азербайджанца идеалом не только, как талантливый руководитель страны, но и как глубоко гармоничная, цельная, всесторонне развитая личность.

«Находясь у власти, Гейдар Алиев сыграл судьбоносную роль в жизни своего народа. Это были самые яркие и содержательные страницы в летописи Азербайджана, который сегодня изменился до неузнаваемости. Титаническая деятельность Гейдара Алиева по наведению порядка в стране шла параллельно с развитием нефтяной стратегии. Неоценимы заслуги Гейдара Алиева в выработке стратегии стабильного экономического развития страны, социальной сплоченности, национального единства. Благодаря общенациональному лидеру у Азербайджана появился свой путь формирования государства, который вошел в мировую политическую науку как «азербайджанский путь» развития», - говорится в статье.

«Во всех сферах своей деятельности Гейдар Алиев опирался на принципы обеспечения защиты и укрепления государственной независимости Азербайджанской Республики. С самого начала прихода к власти и до конца своей деятельности он титанически трудился над построением сильного, независимого, правового государства», - отмечается в статье нашего соотечественника.

В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. В Украине всегда с глубоким почтением относились и относятся к нему как к выдающемуся государственному деятелю.

«Дела Гейдара Алиева выходят далеко за пределы его жизни, они продолжаются и после смерти. В какое бы время и в какой бы должности не находился Гейдар Алиев, он использовал все возможности во имя процветания и в интересах своего народа. Поэтому его дела бессмертны, а его политика не закончилась вчера и не заканчивается сегодня. Нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев – достойный преемник общенационального лидера, который в силах продолжать его сбалансированную, выражающую интересы всех слоев общества политику, у которого есть испытанная команда и четкая стратегия. Сегодня азербайджанский народ гордится своими достижениями, с каждым днем все более наращивая их, вносит свой вклад в мировую экономику, культуру», - отмечается в статье.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

666

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net