На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Новый взрыв прогремел в четверг утром в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

На сегодняшний день число задержанных по подозрению к причастности к терактам на Шри-Ланке превысило 100 человек. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

РИА Новости