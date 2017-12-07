На Шахдаге выпало до 33 см снега

Со второй половины среды, 6 декабря, до утра четверга, 7 декабря, погодные условия на территории Азербайджана были нестабильными - шел дождь, местами интенсивный, в горных территориях выпал снег.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Азербайджана, преобладал северо-западный ветер, который местами был порывистым, как на Абшероне, так и в регионах страны.

Наибольшее количество осадков в виде снега выпало на Шахдаге (33 см), а также в Хыналыге и Сарыбаше (28 см).

В других зонах снега было значительно меньше: в Лаза и Гырызе - 20 см, Халтане - 19 см, Гонагкенде - 18 см, Нохурдюзю и Кишчае - 17 см, в Алтыагаче - 14 см, Гусаре - 12 см, Гядабее - 8 см, Гудиалчае-Гырызе - 6 см, Агдере и Рваруде - 6 см, в Тенгеалты, Дашкесане и Ярдымлы - 5 см, Ордубаде - 4 см, Губе - 3 см, Келвезде - 2 см, Шахбузе - 1 см.

Наибольшее количество осадков в виде дождя за прошедшие сутки выпало на Большом Кавказе (6-24 мм).

В других регионах страны осадков было меньше: в Лянкяран-Астаринской зоне - 2-14 мм, Центральном Аране - 2-13 мм, в Нахчыване - 2-9 мм, на Малом Кавказе - 1-6 мм, в Гянджа-Газахской зоне - 1-4 мм, в Баку и на Абшероне - до 2 мм.

Елена Остапенко, Э.Т.