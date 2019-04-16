На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Ширван выделены 4 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года №890, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 4,0 (четыре) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», - говорится в Распоряжении главы государства.