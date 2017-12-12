На полигонах оценены умения офицеров управлять подразделениями во время боя – ФОТО

На полигонах и в учебных центрах проводятся соревнования по различным специальностям для определения лучших командиров звена батальон, дивизион и им равных подразделений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, соревнования проводятся согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2017 год.

Были проверены теоретические знания и практические навыки по огневой, строевой и физической подготовке личного состава, участвующего в конкурсе, проведенном среди командиров батальонов, дивизионов и эскадрилий Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и разведывательных подразделений.

Также были оценены умения офицеров управлять подразделениями во время боя.

Все конкурсанты продемонстрировали твердые знания и навыки по проверяемым вопросам и получили хорошие оценки.

Эльшан Рустамов, Г.Р.