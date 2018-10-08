На нефтеперерабатывающем заводе в Канаде прогремел взрыв – ВИДЕО

На нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil в канадском городе Сент-Джон мог произойти взрыв. Об этом сообщает CBC News.

По словам местного жителя Роба Биба, дом которого от завода отделяет несколько улиц, он почувствовал, как затряслось все здание. Когда он вышел на улицу, то увидел столб черного дыма, поднимающегося над заводом.

Другой житель, Боб Маквикар, сообщил, что во время взрыва затряслась даже его кровать.

«Вот такие фото из родного города шлет сестра. Видимо, на Irving Oil в Сент-Джоне что-то взорвалось. Надеюсь, с сотрудниками все в порядке», — написала Анна.

По данным CBS, пожарные службы в курсе инцидента. В то же время Radio Canada сообщает, что звонки в аварийные службы пока остаются без ответа.

Позже компания Irving Oil подтвердила, что на предприятии произошел «крупный инцидент». В компании заявили, что отслеживают ситуацию.

РИА Новости