На Мугани и Ширване начали сев хлопчатника

На равнинах Ширвана и Мугани подоспело время весеннего сева хлопчатника.

Для этого в регионах сельские предприятия завершили последние приготовления, подготовились

к севу хлопкоробы Саатлинского района.

Два года подряд они возглавляли таблицу уборочной страды и больше всех заготовили и сдали хлопка-сырца на переработку. В прошлом году здесь было произведено 23.300 тонн продукции отличного сорта. Это самый высокий показатель среди хлопкосеющих районов страны. А в целом по стране был также заготовлен рекордный урожай хлопчатника — свыше 231 тысячи тонн, что на 12 процентов больше уровня 2017 года. В государственной программе по развитию хлопководства на 2017—2022 годы намечено довести объемы производства сырца до 500 тысяч тонн.

У Саатлинского фермера Сагиба Атакишиева все готово для сева. Участки давно стояли на арате, почву взрыхлили, выровняли, семена наготове, в поле вышли посевные агрегаты. В прошлом году он на площади 160 гектаров вырастил добротный урожай. В нынешнем году его участок расширился до 200 гектаров, на котором он будет выращивать урожайные сорта сырца.

— В первый день, — говорит фермер, — мы успели засеять пять гектаров. В короткие сроки завершим сев, заложив таким образом здоровые основы под будущий урожай.

Фермер Заргяр Амиросланов также успешно приступил к севe сырца.

— Я увеличил участок пашни, доведя его до 80 гектаров, — говорит фермер. — Заготовили семена, минеральные удобрения, запаслись топливом. Думаю, с каждого гектара снять по 30—35 центнеров урожая.

Саатлинским фермерам было предложено шесть сортов турецкого хлопчатника. Они пригодны к природным условиям Мугани и Мильской степи. Все сорта скороспелые, каждый фермер, у которого свыше 10 гектаров, провел сев сырца под машинный сбор.

Как и в прошлом году, главная ставка у фермеров на отдачу хлопкового гектара. Он зависит от многих факторов. Большое внимание уделяется зяблевой пахоте и оставлению земельных участков на арат, потому что хлопчатник любит солнце и воду. Второй фактор — это урожайные сорта с потенциалом 40—50 центнеров с единицы площади. Не менее важный фактор — кетменная обработка растений.

В Агджабединском районе бригады также дружно вышли на поля. Труженики района всегда находились в первых рядах лучших хлопкоробов республики. В нынешнем году сев начали хлопкоробы Йухары Гияметдинли, Йени Гарадолаг, Мюсюслю, Мехрабалы и других сел района. В нынешнем году фермеры намерены засеять 10.400 гектаров пашни. На всех сельских предприятиях проведена масштабная подготовка к посевной кампании. В соответствии с заключенными договорами все компании полностью обеспечили производителей посевными агрегатами, добротными семенами, минеральными удобрениями. И поэтому как и во время сева, так и обработки растений, никаких проблем не ожидается. Для проведения сева в оптимальные сроки привлечена необходимая техника.

— В настоящее время заключили договор с МКТ, — говорит фермер Тофик Исмаилов. — С ее стороны нас обеспечили посевными агрегатами, другой техникой, минеральными удобрениями. В этом году мы поставили перед собой цель — вырастить хлопчатник урожайностью в 60 центнеров с одного гектара.

К нынешней весне хлопкоробы готовились со всей ответственностью и ждали когда земля и воздух прогреются и достигнут средних температур, когда уже можно сеять хлопчатник. И когда это время пришло, с раннего утра поля Мугани и Мильской степи огласил гул тракторов. Началась посевная кампания.

— В нынешнем году у сельчан нашего района новые рубежи в производстве и реализации готовой продукции, — говорит начальник центра производств и реализации продукции Саатлинского района Ага Асадов. — Мы поставили перед собой цель вырастить и собрать 32 тысячи тонн сырца с площади 13.747 гектаров. И, несомненно, справимся с поставленной задачей.

Как видно из названной цифры, площади, в сравнении с прошлым годом, небольшие, значит, будут применяться новые технологии по росту урожайности растений. Немалую роль сыграют урожайные сорта сырца

отечественного и зарубежного производств. По уходу за растениями центр разработал обширные мероприятия, в их осуществлении немалую роль сыграет техника. Для уборки нового урожая под навесами стоят 32 хлопкоуборочных комбайна.

В соседнем, Сабирабадском, районе также приступили к севу нового урожая сырца. В прошлом году с полей Мугани было собрано и заготовлено свыше 17 тысяч тонн сырца. Большинство хозяйств района год завершили с немалой прибылью, получили субсидии за зерно и хлопчатник. Забота государства о сельском фермере явилась лучшим стимулом в развитии хлопководства. И в нынешнем году сельчане, проявив высокую активность, хорошо подготовились к севу хлопчатника. Они вовремя вспахали земельные участки, отведенные под посевы сырца нового урожая, организовали их полив, запаслись перспективными высокоурожайными сортами хлопчатника. Здесь на каждом сельском предприятии работают опытные хлопкоробы, которые еще в 70-е годы прошлого века производили свыше 100 тысяч тонн урожая сырца. Это Герои Социалистического Труда — Замина Асланова, Фатма Гусейнова и другие.

— Мы хлопкоробы прошлой эпохи и знаем, какая эта отрасль прибыльная, — говорит фермер Афлан Аскеров. — И поэтому мы поддержали инициативу Президента о возрождении хлопководства в республике. В нынешнем году мы с фермерским коллективом хорошо подготовились к севу хлопчатника, выполнили все рекомендации и предложения ведущих ученых Научно-исследовательского института земледелия. Заключили договора с компанией, получили добротные урожайные семена хлопчатника из Турции. И в нынешнем году надеемся поднять урожайность сырца до 30 центнеров с каждого гектара.

Посевная кампания только началась. Фермеры в нее вступили решительно, до конца месяца завершат и надеются получить здоровые всходы. Сев идет во всех регионах республики, хлопкоробские хозяйства обеспечены всем, в первую очередь водой. Потому что без воды и солнца хлопок вырастить невозможно.

Зейтулла ДЖАББАРОВ