На финише сезона

Финальной лигочемпионской баталией, в которой на поле мадридского стадиона «Метрополитано» сойдутся английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», завершит сегодня Европа футбольный сезон-2018/2019.

Своими прогнозами на предстоящую в испанской столице игру, а также впечатлениями от бакинского финала Лиги Европы и завершившегося не так давно первенства Азербайджана с читателями «Бакинского рабочего» делятся корифеи отечественного футбола.

Игорь Пономарев — экс-полузащитник «Нефтчи» и олимпийской сборной СССР

Не знаю, обратили ли вы внимание на тот факт, что некие силы на Западе уже много лет кряду пытаются бросить тень на репутацию Азербайджана и помешать нам в организации того или иного мероприятия. Любого, не обязательно спортивного. Месяца два назад я поймал себя на мысли, что невольно жду какой-то провокации накануне финала Лиги Европы. «Интересно, что они придумают на этот раз?» — думал я. Ответ не заставил себя долго ждать, и они стали раскручивать историю с Мхитаряном. Как будто только в начале 2019 года им стало известно, что отношения между Азербайджаном и Арменией далеки от идеальных. Лично меня более всего разочаровало руководство «Арсенала», от которого и исходила инициатива. Причем они не успокоились даже после того, как власти Азербайджана официально гарантировали безопасность Мхитаряну. Это было некрасиво, если не сказать, подло.

Честно говоря, я опасался того, что наши болельщики будут предвзято относиться к фанатам «канониров», приехавшим в Баку. К простым людям, которые не принимали участия в этой грязной кампании, а просто любят футбол. Могла быть и просто провокация, чтобы стравить болельщиков между собой. Представляете, как бы обрадовались наши «друзья» этому событию? Они бы раструбили об этом на весь мир. Но азербайджанские любители спорта повели себя мудро и сумели отделить зерна от плевел, благодаря чему все прошло именно так, как и должно было пройти — на самом высоком уровне.

Что касается финала Лиги чемпионов, то фаворитом игры считаю «Ливерпуль». На их стороне опыт, да и исполнительское мастерство футболистов повыше. Буду удивлен, если «лондонцам» удастся переиграть команду Юргена Клоппа.

Настало время поговорить об отечественном футболе. По ощущениям, этот сезон ничем не отличался от предыдущих.

Шаин Диниев — экс-главный тренер сборной Азербайджана

Вы, скорее всего, удивитесь, когда узнаете, что я мало интересовался всей этой шумихой вокруг Мхитаряна. Я просто свыкся с мыслью, что успехи Азербайджана не дают покоя неким силам, которые и строят разные козни. И что? Чего они добились? Ровным счетом ничего! Азербайджан как развивался, так и продолжает развиваться.

Несомненно, история с армянским полузащитником забудется совсем скоро, и через два, три, четыре года мало кто будет помнить о ней. А вот финал Лиги Европы в Баку, напротив, запомнится надолго. Он уже вошел в историю европейского футбола как рекордсмен среди финалов ЛЕ. На радость друзей и зависть недругов, Азербайджан вновь проявил себя с лучшей стороны и провел самый большой финал ЛЕ, на котором присутствовало около 70 тысяч зрителей. Этот факт вошел в историю, а шумиха вокруг Мхитаряна — мелочь, которая не стоит нашего внимания.

Разумеется, меня обрадовала победа «аристократов», которым удалось разгромить «Арсенал». Что касается второго финала, в Мадриде, то там шансы «Ливерпуля» достаточно высоки. Эта команда демонстрирует отличный футбол и находится сегодня на подъеме. Думаю, ей в итоге и достанется трофей.

Искендер Джавадов — член Исполкома АФФА, экс-полузащитник «Нефтчи» и сборной СССР

Я бы не сказал, что сезон 2018/2019 был более напряженным, чем предыдущие. Да, мой родной клуб — «Нефтчи» действительно отлично провел это первенство и реально претендовал на «золото», однако на финише пропустил «агдамцев» вперед. Но это вовсе не означает, что в предыдущих розыгрышах Topaz Премьер-лиги «Карабаху» было легче. В этом сезоне основную конкуренцию им создали «бакинцы», до этого — «Габала» и «Кешля». Иными словами, у подопечных Гурбана Гурбанова всегда были конкуренты в споре за чемпионство. Наивно полагать, что в каком-то из розыгрышей «золото» внутреннего первенства далось «Карабаху» без борьбы. В жизни такого не бывает.

Что касается финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов, то я смотрю эти матчи исключительно как зритель. Потому что болею и во все времена болел исключительно за азербайджанский футбол. В матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» шансы команд считаю равными. Что касается бакинского финала Лиги Европы, то здесь огромную роль сыграла наблюдательность главного тренера «Челси» Маурицио Сарри. Уверен, именно он обратил внимание на тот факт, что защитник «Арсенала» Касельни часто теряет позицию, и дал подопечным установку плотнее играть против него. В результате через зону, за которую отвечал француз, «Челси» после перерыва смог организовать 3 из 4 своих голов.

Казбек Туаев — член Исполкома АФФА, экс-полузащитник «Нефтяника» и сборной СССР

Безусловно, евросезон-2018/2019 навсегда войдет в историю футбола. Не думаю, что нечто подобное, когда в финалы пробьются исключительно представители одной страны, повторится когда-нибудь в ближайшее время. К тому же 3 из 4 команд — «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» представляют один город — Лондон. Это невероятное достижение. Но, опять же, ошибочно называть это триумфом английского футбола. Хотя бы потому, что в стартовых составах каждой из этих команд есть не более трех британцев. Поэтому считаю это исключительно победой английских клубов, а не английского футбола в целом.

За примером далеко идти не надо. Вспомните финал в Баку, в котором приняли участие всего три англичанина. У «Челси» незадолго до финального свистка, когда все уже было решено, появился Баркли, а у «Арсенала» играли Джо Уиллок и Энзли Мейтленд-Найлз. Кстати, в той встрече выше всяких похвал действовали Азер и Педро: они и центр контролировали, и приняли участие во всех голах «Челси».

Что до лигочемпионского финала, то большинство ошибочно считает «ливерпульцев» фаворитами матча. На их взгляд, международный опыт поможет этому клубу переиграть «Тоттенхэм». Ну, что ж, опыт и вправду играет не последнюю роль в таких матчах. Вот только делая прогноз, болельщики почему-то не принимают в расчет то обстоятельство, что речь идет о представителях одной страны, которые минимум дважды в год встречаются друг с другом. Если бы два этих коллектива были из разных стран, то тогда бы я согласился о роли и значении международного опыта.

Теперь поговорим о родной Topaz Премьер-лиге. Я не буду оригинальным и выскажу сейчас мнение, которое вы наверняка слышали множество раз по ходу первенства. Тем не менее, скажу, что вернувшийся в строй «Нефтчи» сыграл огромную роль в том, что чемпионат-2018/2019. прошел в такой напряженной борьбе. Вот только, пожалуйста, не стоит ловить меня на слове, дескать, в предыдущие годы в Topaz Премьер-лиге отсутствовала конкуренция. Разумеется, все было, все присутствовало. Однако все познается в сравнении. В этом сезоне «нефтяники» задали турниру отличный ход, продержав в напряжении «Карабах» на протяжении всей гонки. Считаю закономерным тот факт, что подопечным Гурбана Гурбанова удалось на финише вырваться вперед и завоевать золотые медали. На их стороне был опыт и более сыгранный состав. Тем не менее «Нефтчи» удалось собрать под свои знамена классных игроков и нет никаких сомнений в том, что сезон-2019/2020 пройдет в еще более интересной и бескомпромиссной борьбе.