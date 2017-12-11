На депозитном аукционе ЦБА смог привлечь меньше, чем планировал

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 11 декабря на очередном депозитном аукционе смог привлечь от банков лишь 292,5 млн манатов, тогда как рассчитывал принять 400 млн манатов.

Как следует из сообщения Центробанка, средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках сегодняшнего аукциона, составила 10,68%.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Ранее в ходе традиционных депозитных аукционов ЦБА (по понедельникам) предложение от банков почти всегда вдвое-втрое превышало спрос со стороны Центробанка и средневзвешенная ставка составляла 10,01%.

ЦБА с июня 2016 года проводит депозитные аукционы с целью стерилизации излишков денежной массы в рамках проводимой денежно-кредитной политики.

Лада Евграшина, Г.Р.