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МВД Азербайджана о нападении на дочь Фуада Гяхряманлы

Сегодня в 12:40 ~ 1 минута на чтение 1595
МВД Азербайджана о нападении на дочь Фуада Гяхряманлы

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало информацию о нападении на 14-летнюю дочь заместителя председателя партии Народного фронта Фуада Гяхряманлы, совершенном на проспекте Метбуат.

Как сообщил 1news.az заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, все граждане в случае правонарушений и криминальных инцидентов должны незамедлительно обращаться в МВД по номеру «102».

«По данному факту поступило обращение на номер «102», подросток и ее мать были приглашены в 28-е отделение Управления полиции Ясамальского района Баку. Взяты объяснительные, по факту ведется разбирательство, по итогам которого случившемуся будет дана правовая оценка», - подчеркнул О.Мансурзаде.

По сведениям журналистов, молодым человеком оказался некий Турал Гараев (ниже на фото).

Отметим, что мы не приводим видео инцидента, так как там присутствует грубая, ненормативная лексика.

Тимур Рзаев

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