Мужчина спас упавшего с десятого этажа ребенка - ВИДЕО

В Астане местный житель спас шестилетнего ребенка, сорвавшегося с десятого этажа жилого дома.

Детали случившегося раскрывает Tengrinews, видео опубликовано в Instagram-аккаунте astanovka98.

Инцидент произошел 24 сентября в одном из жилых комплексов столицы Казахстана. Мальчика спас 28-летний Артем Карев, проживающий этажом ниже.

«Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Я открыл окно, выглянул. Смотрю, примерно в мою сторону смотрят. Наверх глаза поднял и увидел, что там висит ребенок. Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон», — рассказал он.

После спасения Карев поговорил с ребенком. «Он говорит, сидел дома один. Мама на 15 минут уехала, закрыла его. И ему скучно стало, он захотел пойти на улицу погулять. Он оделся полностью — ботинки, шапка, куртка. Вырезал москитную сетку ножом, начал спускаться и повис. И когда выглядывал в окно, я слышал уже, он говорил: "Помогите"», — вспоминает Карев.

Мать мальчика наблюдала за ситуацией с улицы. «Матери плохо стало сразу. Она была на улице, стояла внизу», — рассказал Артем. После случившегося мать мальчика осмотрели медики скорой помощи.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное, он был передан родителям.

Lenta.Ru