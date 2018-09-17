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Мужчина, совершивший акт самосожжения перед зданием правительства Армении, скончался в больнице

Сегодня в 09:22 ~ 1 минута на чтение 315
Мужчина, совершивший акт самосожжения перед зданием правительства Армении, скончался в больнице

49-летний Арменак Петросян, который совершил акт самосожжения перед зданием правительства Армении, скончался в больнице.

Об этом сообщила специалист Научного центра радиационной медицины и ожогов Армении Карине Бабаян, сообщают армянские СМИ.

«После операции мы боролись за его жизнь еще шесть дней, однако из-за тяжелой степени ожогов не смогли спасти ему жизнь. Было поражено около 70% дыхательных путей», - заявила она.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на Республиканской площади перед главным входом в здание правительства была совершена попытка самосожжения.

Очевидцы происшествия попытались помочь мужчине, однако ему не удалось избежать серьезных ожогов.

А.А., Э.Т.

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