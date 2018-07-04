Мультикультурализм, как базис духовности

Есть в общественной жизни вопросы, над разрешением которых идет непрерывная работа. Это не означает, что они не имеют завершения, что интеллектуальные элиты бессильны в поиске адекватных ответов. Течение времени постоянно меняет звучание насущных задач, и это продиктовано диалектикой жизни, эволюцией мышления и существующих дилемм.

Поиск оптимальных моделей межцивилизационной стабильности одинаково актуален всюду, вне зависимости от того, о какой стране идет речь, развитой, или развивающейся. В поиске и разработке гибких механизмов межнационального и межрелигиозного согласия в каждом обществе имеются свои особенности, и в зависимости от их глубины, характерности, отрабатываются наиболее рациональные подходы. Главным в творческом процессе является купирование проблемных мотивов, чтобы не дать разыграться неуправляемым тенденциям.

В Бакинском Международном центре мультикультурализма (БМЦМ), где состоялась презентация книги Председателя общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева «Образ жизни евреев Азербайджана», участники затронули различные аспекты жизни общества, где находят гармоничное решение проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. Увидевшее свет издание отображает основополагающие особенности реализации комплексной программы по обустройству жизни общества, где государство и общественный сектор выступают партнерами. В утверждении здоровых начал в полиэтничной и поликонфессиональной среде пример успешности Азербайджана несет в себе наднациональный характер, потому представление позитивного опыта миру обретает международное звучание.

Ценность издания в том и состоит, что автор постоянно находится в горниле испытаний и переживаний, участвуя в укреплении базиса толерантности, которая выступает надежным противоядием от неурядиц и непонимания.

Заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента АР, профессор Этибар Наджафов, дав высокую оценку изданию, подчеркнул, что опыт М.Евдаева доказывает, что есть огромная потребность в пропаганде достижений гармоничной общественной среды. Точно так же есть необходимость в непрерывных действиях, раскрывающих семантику реалистичности в чувствительной ипостаси.

Оратор указал на важную политическую составляющую инициативы главы общины горских евреев, который раскрыл в своей работе важность распространения правды о жизни азербайджанского общества за пределами национальных границ.

Э.Наджафов указал на непреходящее значение исторических основ азербайджанского мултикультурализма, как фактора высокой цивилизации. Усилиями патриарха национальной политики Гейдара Алиева, его политического преемника Ильхама Алиева концепция культурного плюрализма стала неотъемлемой частью многогранной программы государственного и национального строительства в Азербайджане, и этот опыт достоин пристального внимания.

Председатель Государственного комитета по делам религиозных общин АР Мубариза Гурбанлы в своей речи сказал, что политика межнационального и межрелигиозного согласия, успешно осуществляемая в стране, не является самоцелью, а представляет собой эффективное средство в создании атмосферы взаимопонимания между представителями различных общин и групп. Успешная адаптация традиций к современным условиям позволяет политической элите, творческой интеллигенции находить своевременные ответы на естественные вызовы эпохи.

По мнению М.Гурбанлы, глава общины горских евреев М.Евдаев, предлагая читателю композицию азербайджанских реалий, не навязывает читателю свое мнение, а всего лишь проливает свет на происхождение естественных предпосылок, ставших производным от жизненного опыта мультикультурального общества. Азербайджанская модель гармоничного обустройства жизни являет собой полноценный ответ недоброжелателям, запутавшимся в тщетных стараниях по части черного пиара.

Глава Русской православной церкви, епископ Бакинский и Азербайджанский, отец Александр с сожалением отметил, что не везде вопросам распространения традиций мультикультурализма придается должное внимание. Согласно его видениям, секрет успеха Азербайджана в реализации здоровых идей и традиций прост, он открывает равные возможности представителям всех общин в деле строительства полноценной социокультурной среды, от того совокупный продукт от процесса самовыражения дает значимые результаты.

Открытость, гостеприимство являются приземленными ценностями для азербайджанцев, и этими качествами никого невозможно удивить в древнем крае. Однако духовная составляющая этих качеств обладает цементирующей силой, от чего в стране царит атмосфера сотворчества и взаимопонимания. Отец Александр, назвав Баку Кавказским Иерусалимом, заметил, что, благодаря устоявшимся добрым традициям, Азербайджан никогда не превратится в лоно распрей, или пространство заблуждений.

Выступившие на презентации другие представители национальных и религиозных общин, интеллигенции, общественные деятели, воздав должное трудам главы горских евреев Азербайджана М. Евдаева, подчеркнули, что его пример достоин и уважения, и подражания, ибо позволяет современнику найти ответы на злободневные вопросы современности. Он не дает воцариться вакууму вокруг образа Азербайджана, который на сегодня стал одним из важных центров мирового мультикультурализма.

Подытоживший выступления гостей и участников церемонии презентации исполняющий обязанности руководителя БМЦМ Раван Гасанов назвал новую книгу М.Евдаева значимым вкладом в межкультурный диалог, подчеркнув, что такие инициативы только усиливают духовные скрепы общества, превращая внутреннюю стабильность в вожделенную норму бытия.

Тофик Аббасов