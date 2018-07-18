Мубариз Ахмедоглу: Армянская сторона сделала сенсационные заявления по нагорно-карабахскому урегулированию

«На очередном заседании парламента Армении нагорно-карабахский вопрос оказался в повестке дня в контексте борьбы между нынешним и старым правительством, и распространились сенсационные заявления», - заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

Он напомнил, что вначале нынешний премьер-министр Никол Пашинян обвинил представителя прежнего правительства, председателя парламентской комиссии по внешним отношениям Армена Ашотяна в том, что ему оставили плохое наследство в нагорно-карабахском урегулировании: «В ответ на это А.Ашотян заявил, что вновь поговорил с Сержем Саргсяном. Во время разговора С.Саргсян подтвердил ему, что во всех документах красными линиями отмечено, что статус Нагорного Карабаха определит народ Нагорного Карабаха».

«Н.Пашинян взамен этого раскрыл некоторые секретные моменты. Стало известно, что ни в одном документе нет четкой мысли по поводу статуса Нагорного Карабаха. Н.Пашинян подтвердил, что в последнем представленном документе в целом нет ничего о статусе Нагорного Карабаха, известные территории возвращаются Азербайджану. Очевидно, Никол Пашинян недостаточно образован, чтобы понять, что сопредседатели в представленном ему последнем варианте учли его слова: Н.Пашинян заявил об участии в переговорах только от имени Армении. Поэтому сопредседатели подготовили и представили Пашиняну вариант урегулирования, состоящий из элементов первого этапа поэтапного варианта решения. То есть 7 районов возвращаются Азербайджану. Вместо этого, открываются коммуникации, и вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. А определение статуса Нагорного Карабаха, являющееся элементом второго этапа, откладывается на неопределённый срок.

На фоне этого спора армянская пресса подключила к игре бывшего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна. Э.Налбандян озвучил мнение, которое не говорил на протяжении 10 лет работы министром иностранных дел, и его заявление стало еще большей сенсацией, чем сказанное Николом Пашиняном. Э.Налбандян заявил, что во всех документах красной линией проходит то, что статус Нагорного Карабаха определит население Нагорного Карабаха. Термин "население Нагорного Карабаха" впервые звучит из уст Э.Налбандяна. "Население Нагорного Карабаха" и "народ Нагорного Карабаха" являются различными понятиями. "Народ Нагорного Карабаха" является используемым только армянами термином, и подразумеваются только армяне Нагорного Карабаха. А говоря "население Нагорного Карабаха" подразумевается совокупность проживающих в Нагорном Карабахе армян с проживающими в Нагорном Карабахе, депортированными армянскими оккупантами азербайджанцами», - отметил Мубариз Ахмедоглу.

Политолог указал, что у армян Нагорного Карабаха никогда не было и не будет права или возможности определять статус Нагорного Карабаха: «В этом случае складывается интересная ситуация: на самом деле, это открыто представлено в Обновленных мадридских принципах 2009 года. Если бы армяне тогда позволили состояться диалогу армян Нагорного Карабаха с азербайджанцами Нагорного Карабаха, а также их совместное проживание, то сейчас уже можно было бы говорить о том, что настало время определять статус Нагорного Карабаха. Как минимум, армяне и азербайджанцы Нагорного Карабаха должны прожить вместе 10 лет, чтобы быть готовыми определить статус Нагорного Карабаха. Армения и мировое армянство не смогли изменить социально-экономическое положение и демографические процессы в Нагорном Карабахе в свою пользу. Также не позволили совместное проживание армян Нагорного Карабаха и азербайджанцев Нагорного Карабаха. Допустим, азербайджанцы Нагорного Карабаха в 2019 году возвращаются в Нагорный Карабах и начинают жить совместно с армянами. В течение следующих 10 лет, то есть до 2029 года, там еще больше сократится число армян Нагорного Карабаха. Если социально-экономическое положение и изменится в положительную сторону, то это произойдет только за счет возвращения азербайджанцев Нагорного Карабаха. Из-за этого большая часть армян Нагорного Карабаха перейдет к позиции Азербайджана.

Армяне, зная, что занимаемая ими позиция ошибочна, и продолжая придерживаться этой позиции, нанесли серьезный вред выдуманным со своей стороны интересам.

Ответ на вопрос "Почему армянский народ должен быть обманут" находится у Р.Кочаряна, С.Саргсяна, В.Осканяна и Э.Налбандяна.

Общественно-политическая среда Армении также несет ответственность за обман армянского народа. Потому что догма "армяне Нагорного Карабаха никогда не смогут в одиночку определить статус Нагорного Карабаха" была известны экспертам. В определении статуса Нагорного Карабах обязательно должны участвовать азербайджанцы Нагорного Карабаха. Определение статуса Нагорного Карабаха без участия азербайджанцев Нагорного Карабаха означает легитимизацию депортации со стороны международного сообщества. Международное сообщество никогда не может пойти на этот шаг».