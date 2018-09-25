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Назван лучший футболист года по версии ФИФА - ФОТО

Сегодня в 00:10 ~ 1 минута на чтение 2288
Назван лучший футболист года по версии ФИФА - ФОТО

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.

На эту награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне был одноклубником Модрича.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

Модрич получил награду на церемонии ФИФА, которая проходит в эти минуты в Лондоне в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

«Чемпионат»

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