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Мнацаканян: Возможности улучшить отношения между Арменией и Турцией нет

Сегодня в 10:15 ~ 1 минута на чтение 230
Мнацаканян: Возможности улучшить отношения между Арменией и Турцией нет

«Армения и Турция утратили возможность нормализовать отношения», - заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян в интервью 1in.am.

В сложившейся ситуации министр обвинил Анкару. Он напомнил о том, что два государства в 2009 году подписали цюрихские протоколы без предусловий для нормализации отношений. Но затем Турция перед ратификацией предъявила Армении требование.

В итоге совбез Армении одобрил прекращение дальнейших действий касательно протоколов, отметил министр и констатировал, что сейчас нет оснований надеяться на то, что два государства найдут способ улучшить отношения.

«Армения пыталась сделать это, но Турция отвергла такую возможность», - сказал Мнацаканян. 

Напомним, что Анкара не раз заявляла о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с нашими соседями, но решение карабахской проблемы является абсолютным условием для того, чтобы Турция улучшила отношения с Арменией», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также отметил, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока  «Армения оккупирует 20% территории Азербайджана и препятствует возвращению 1 миллиона азербайджанцев на свои родные земли».

А.С., Э.Т.

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