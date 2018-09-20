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Минобороны об очередном нарушении ВС Армении режима прекращения огня

Сегодня в 09:29 ~ 1 минута на чтение 564
Минобороны об очередном нарушении ВС Армении режима прекращения огня

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 88 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Кемерли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шихлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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