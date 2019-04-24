Минобороны о ситуации на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.