Министр образования уволил директора школы

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Приказом министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова уволена директор школы-лицея №6 города Сиязань Егана Алиева.

Об этом сообщили 1news.az в министерстве.

Ранее в министерстве была создана специальная комиссия по расследованию поступивших в ведомство в январе-феврале этого года заявлений от коллектива школы.

В результате проверок комиссии в отношении директора школы и заведующего отделом образования Сиязаньского района Рафаэля Гаджиева за допущенные нарушения в работе было применено дисциплинарное взыскание.

1news.az