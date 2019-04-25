Министр образования уволил директора школы

Приказом министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова уволена директор школы-лицея №6 города Сиязань Егана Алиева.
Об этом сообщили 1news.az в министерстве.
Ранее в министерстве была создана специальная комиссия по расследованию поступивших в ведомство в январе-феврале этого года заявлений от коллектива школы.
В результате проверок комиссии в отношении директора школы и заведующего отделом образования Сиязаньского района Рафаэля Гаджиева за допущенные нарушения в работе было применено дисциплинарное взыскание.
1news.az