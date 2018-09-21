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Министр обороны встретился с новым послом России в Азербайджане

Сегодня в 20:00 ~ 1 минута на чтение 91
Министр обороны встретился с новым послом России в Азербайджане

21 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в нашей стране Михаилом Бочарниковым.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр обороны пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр обороны подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, как и во многих направлениях, успешно развиваются в военной, военно-технической сферах и в области военного образования. Отметив, что азербайджано-российские отношения имеют богатую историю, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что они и впредь будут успешно развиваться.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-российских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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