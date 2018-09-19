Министр обороны проверил боеспособность привлеченных к учениям воинских частей и военной техники - ФОТО

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиации, ракетных и артиллерийских установок воинских частей, размещенных в полевых условиях в зонах проведения учений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, согласно плану широкомасштабных учений, министр обороны, посетив командные пункты управления и учебные точки на различных полигонах, созданных в соответствии с условиями, приближенными к боевым, дал соответствующие указания в связи с участием в учениях личного состава, вооружения и военной техники, а также с точным выполнением задач и распоряжений.

Учения продолжаются.

17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений Азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

Отметим, что в рамках учений будут отработаны прорыв танками в различных направлениях эшелонированной обороны противника, уничтожение военных группировок Армении в Нагорном Карабахе и на передовой линии фронта и стратегических и военных объектов противника в глубоком тылу, освобождение оккупированных территорий.

Напомним, что ранее национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Молния-2018» приняло решение «об объявлении войны».

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорилось в решении НС Армении.

В ответ в МИД Азербайджана указали, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Молния-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором», - отметили в МИД АР.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.