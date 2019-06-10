Министр обороны Армении наградил убийц азербайджанского военнослужащего

Министерство обороны Армении наградило солдат, убивших азербайджанского военнослужащего.

«Министр обороны Давид Тоноян представил к высокой награде военнослужащих, осуществивших карательные действия за смерть убитого военнослужащего Сипана Мелконяна. Задание было выполнено на высоком уровне», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны страны-агрессора Арцрун Ованнисян, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что 9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий Азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, это новое кровавое деяние, преднамеренно совершённое сторонниками «партии войны» в Армении и их покровителями в преддверие грядущей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, преследует целью разрушение переговорного процесса и нагнетание эскалации в регионе.

«Подчёркиваем, что вся ответственность за развитие событий по такому сценарию лежит на Армении и на её руководстве», - заявляет МИД Азербайджана.

Ранее, 30 мая в результате грубой провокации подразделений вооруженных сил Армении, нарушивших режим прекращения огня на линии фронта в направлении Агдамского района, погиб военнослужащий азербайджанской армии Агиль Омаров.

Ф.Багирова