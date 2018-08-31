Министерство налогов Азербайджана запустило онлайн-систему регистрации юридических лиц

Министерство налогов Азербайджана создало портал для удаленной регистрации бизнеса на сайте ведомства в Интернете в режиме онлайн.

Информацией об этом поделился генеральный директор Департамента государственной регистрации и контроля над учетом Министерства налогов Алекпер Мамедов. В ходе пресс-конференции, прошедшей в Центре анализа и коммуникации экономических реформ, журналистам пошагово продемонстрировали процедуру того, как любой желающий может оформить заявку на сайте ведомства и приобрести статус физического лица.

А.Мамедов сообщил, что с декабря прошлого года ведомством была подготовлена новая методика регистрации по принципу единого окна и в режиме одного входа в Интернет. При этом налоговики ставили перед собой цель — не только улучшение бизнес-среды, но и позиции нашей страны в международных рейтингах ведущих агентств мира. По данному вопросу перед налоговиками ставились соответствующие технические требования, которые они с честью выполнили.

Какова процедура регистрации бизнеса в качестве юридического лица? Для этого необходимо при себе иметь удостоверение личности. Войдя на сайт Министерства налогов, найдите окошко «Электронная регистрация юридических лиц». Затем нужно будет ввести соответствующий пин-код, цифры, указанные в удостоверении личности, и контактный телефон. Естественно — мобильный, поскольку на него сразу же отсылается шестизначный код подтверждения. Эти цифры необходимо забить в окошко, которое появится на экране монитора. А далее система будет сама вас «вести» и поэтапно открывать странички, которые следует заполнить. Важно также указать юридический адрес открываемой вами структуры. Есть и возможность зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, добровольно вставшего на учет по НДС. Указываете название банка, в котором уже открыли счет, в какой валюте собираетесь проводить финансовые операции, и вносите все банковские реквизиты.

Система удобна и тем, что там указано, как можно получить личную или бизнес-подпись в ASAN, внести данные по людям, которые будут у вас работать (если бизнес не предполагает найм работников, то это окошко можно пропустить). И в завершение на экране всплывет окончательная версия регистрационного листа, на котором будут отражены все внесенные вами данные. С ними надо будет внимательно ознакомиться, и если вы не допустили ошибки при заполнении данных и они соответствуют действительности, то можете смело нажимать на «подтвердить».

На экране появится уведомление о том, что ваше юридическое лицо прошло регистрацию в Министерстве налогов Азербайджана. Представленные документы будут рассмотрены в течение рабочего дня, и ответ вы получите в личном кабинете на сайте.

При этом А.Мамедов сообщил, что сам процесс рассмотрения заявки занимает не больше 20 минут, как, собственно, и процедура заполнения заявки. И в личный кабинет лица, уже ставшего налогоплательщиком, также поступают данные по VOEN, Устав юридического лица, уведомление и т.д.

По словам гендиректора Департамента государственной регистрации и контроля над учетом Министерства налогов, преимущество подобной регистрации бизнеса заключается в том, что в одном месте в электронной форме объединены все необходимые документы. И кроме того, что это удобно и все можно сделать сидя за компьютером, сам факт регистрации признается всеми государственными структурами нашей страны, в том числе нотариальными конторами. Любой нотариус может войти в систему и получить подтверждение представленных вами бумаг. И не возникнет необходимость представления ему документов в бумажной форме. Более того, нотариат сам может выдать вам копию всех этих документов в завизированном виде.

И, наконец, А.Мамедов отметил еще одно преимущество системы. Вам не придется тас­каться с этими бумагами в банк, поскольку по завершении регистрации копия документов автоматически будет отослана в указанное вами финансовое учреждение. Вам не придется ставить на учет свой бизнес и работающих в нем людей в соответствующих структурах Министерства труда и социальной защиты населения, потому как доступ к системе имеют и сотрудники этого ведомства. А заодно к системе имеет доступ и ASAN xidmət.

Рауф НАСИРОВ