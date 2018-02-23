Минфин США анонсировал новые санкции против России

Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против России, заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

«Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — сказал он.

«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — добавил чиновник.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Это 13 человек и три компании, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.

Российским гражданам, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, ставят в вину то, что они якобы пытались вмешаться в американские выборы. При этом никаких конкретных доказательств Вашингтон так и не представил.

РИА Новости