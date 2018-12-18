Милли Меджлис принял новый закон «О стандартизации»

Во вторник, 23 апреля на пленарное заседание Милли Меджлиса в очередной раз был вынесен на обсуждение и принят во втором чтении проект закона «О стандартизации».

Как сообщает 1news.az, новый закон состоит из пяти глав и 26 статей и определяет цели и принципы стандартизации, подготовки, принятия и применения нормативных документов в области стандартизации, источники финансирования в этой области и другие вопросы.

Следует отметить, что хотя законопроект был предметом прошлогодних обсуждений, его принятие было отложено.

Эльшан Рустамов, Г.Р.