Миланское заявление стран-сопредседателей МГ ОБСЕ может открыть дорогу для решения нагорно-карабахского конфликта - Мубариз Ахмедоглу

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане (Италия) было распространено заявление от имени стран-сопредседателей. В заявлении констатируется следующее:

Значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня.

В отличие от Армении, посредники констатировали отсутствие препятствий для подготовки мирного договора.

Сопредседатели напомнили о потерях, произошедших после встречи в Душанбе.

Армянская сторона понесла много потерь в течение периода после встречи в Душанбе. Всего одна из них была боевой потерей. Все остальные потери произошли в результате ДТП, расстрела сослуживцев, схода снежной лавины.

Источником гибели армянских военнослужащих является захватническая политика Армении. Азербайджан не играет никакой роли в смерти армянских военнослужащих. Вероятно, сопредседатели напомнили армянской стороне именно об этом.

III. Сопредседатели призвали Азербайджан и Армению готовить свои народы к миру. Во всяком случае, азербайджанская сторона регулярно информирует свое население, и заявления Президента Азербайджана о нагорно-карабахском урегулировании воспринимаются населением как "мы освободим наши земли посредством других вариантов только в том случае, если Армения не готова к мирному урегулированию конфликта".

Самым сильным инструментом в подготовке населения к миру является увеличение числа участников в этом деле.

Присоединение армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха к процессу значительно увеличит число помощников в обеих странах в направлении подготовки населения к миру.

Сопредседатели внесли в повестку дня вопрос интенсивной подготовки к встрече лидеров. Со стороны Азербайджана нет никаких препятствий в этом вопросе. Премьер-министр Армении Н.Пашинян перенял имитационную политику прежнего руководства и продолжает в том же духе. Азербайджанская сторона готова к справедливому и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Потому что предпринятые Арменией до сегодняшнего дня шаги отдалили нагорно-карабахский конфликт от справедливого и продолжительного урегулирования. Любой шаг, предпринятый сейчас, приблизит нагорно-карабахский конфликт к справедливому и долгосрочному урегулированию. Назначение очередной встречи сопредседателей на январь показывает, что самым важным вопросом для правительства Н.Пашиняна после выборов будет именно нагорно-карабахский вопрос. Если парламент Армении, сформировав новое правительство после выборов, не займется в первую очередь нагорно-карабахским урегулирование, то азербайджанская армия начнет действовать. В этом случае деятельность азербайджанской армии не вызовет негативной реакции у стран-сопредседателей.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу